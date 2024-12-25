Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili bir karar yayımlandı. Bu karar ile kurumun iş birlikleri yapmasına, şirket kurmasına veya ortak olmasına izin verildi.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, Türkiye Uzaj Ajansı ile ilgili dikkat çeken bir karar yer aldı. Bu karar ile Türkiye Uzaj Ajansı'nın şirketler kurmasına, bunları yönetmesine veya hâlihazırda kurulmuş şirketlere ortak olmasına izin verildi.

"Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 169)" bugün itibarıyla yürürlüğe konuldu.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine "amacıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere "yurtiçinde ve/veya yurtdışında tesis, araştırma-geliştirme merkezi veya test merkezi kurmak, ulusal veya uluslararası" ibaresi ve "yaptırmak" ibaresinden sonra gelmek üzere ", bu amaçla uluslararası işbirlikleri geliştirmek" ibaresi ile aynı fıkraya (p) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.



"r) Ajansın görev alanı ve faaliyetleri kapsamında, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alanında Cumhurbaşkanı onayıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak, şirket satın almak, sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devretmek."

Resmî Gazete'deki karara ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.