Türkiye Varlık Fonu, kuruluşundan bu yana kullanılan logosunu değiştirdi. Yeni logo, fonun Cumhurbaşkanlığı'na bağlılığını daha açık bir şekilde gösteriyor.

2016 yılında kurulan ve 8 farklı sektörden 23 şirketin, 2 lisans ve pek çok taşınmazdan oluşan Türkiye Varlık Fonu, kuruluşundan bu yana kullanılan logosunu değiştirme kararı aldı. Kuruluşundan bu yana “T”, “V”, “F” harflerinin, fonun İngilizce adına (Turkey Wealth Fund) ithafen “W” harfini de içinde barındıran bir tasarımla bir araya gelmesinden oluşan logonun ana tasarımı korunurken, daha sembolik bir görünüm kazanması sağlandı.

Yeni logoda harflere rengini veren turkuaz, daire şeklindeki arka plana renk vermiş durumda. Dairenin içindeki TVF logosu ise beyaz renkle karşımıza çıkıyor. Fonun turkuaz bir daire şeklindeki arka planının etrafında ise Cumhurbaşkanlığı logosunda da görmüş olduğumuz 16 yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar, fonun Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olduğunu vurguluyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun eski ve yeni logosu bu şekilde:

Türkiye Varlık Fonu nedir?

26 Ağustos 2016 itibarıyla kurulan Türkiye Varlık Fonu, o dönem Başbakanlık’a, bugün ise Cumhurbaşkanlığı’na bağlı şirketlerin yönetiminden sorumludur. Fonun kuruluş amacı ise, “sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek” şeklinde açıklanıyor.

Halkbank, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul ve Ziraat Bankası gibi Türkiye’nin büyük kuruluşlarından bazıları, Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiş durumdadır. Türkiye Varlık Fonu’nun amaçları arasında Türkiye’de gerçekleştirilecek büyük projelere finansman sağlamak da bulunuyor.