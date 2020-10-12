Türkiye'de İlk Kez Asteroit Araştırması Yapılacak

Japonya Uzay Araştırma Ajansı, 2010 yılında uzaydan getirilen asteroit parçalarından dördünü Türkiye'ye getirdi. Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş'ın yaptığı bir proje başvurusunun kabul edilmesi üzerine getirilen parçacıklar, Türkiye'de incelenecek. Bu çalışma, Türkiye'de bir ilk olacak.

Türkiye'de uzay çalışmaları ile ilgili bir ilk gerçekleştirilecek. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın 2010 yılında yeryüzüne getirdiği "Itokawa" isimli bir asteroit, Türk bilim insanları tarafından incelenecek. Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından yapılacak incelemeler, Türkiye için bir ilk olacak. Projenin başında ise Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş bulunuyor.

Japonya, 2003 yılında uzaya gönderdiği Hayabusa isimli bir uzay aracıyla Itokawa isimli gök taşı üzerinde inceleme yapma imkanı yakalamıştı. 2010 yılında gezegenimize dönen uzay aracı, beraberinde bazı parçacıklar getirmişti. İşte bu parçacıklardan dört tanesi, Yeşiltaş'ın yaptığı proje başvurusunun kabul edilmesiyle Türkiye'ye getirildi. Yeşiltaş'a göre yapılan çalışmalar, uzayın anlaşılması için kritik bir önem arz ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşiltaş, 2010 yılında getirilen asteroit parçalarının yıllardır bilim insanları tarafından incelendiğini ifade etti. Yapılan incelemelerde bazı parçacıklarda su ve organik maddelerin varlığının tespit edildiğini dile getiren Yeşiltaş, edinilen bilgilerle hem uzay ortamının anlaşıldığını hem de sonraki uzay misyonları için planlama yapılmasına imkan tanındığını söylüyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın yaptığı başvurunun 68. sıradan kabul gördüğünü ifade eden Yeşiltaş, bu alanda çalışan her uzmanın asteroit parçacığına ulaşamayacağını belirtiyor. Kendisinin uzun zamandır yaptığı çalışmalar ve küçük parçacıklar üzerindeki kontrol bilgi birikimiyle belirlenmiş kriterleri karşıladığını söyleyen bilim insanı, proje başvurusunun da bunlar sayesinde kabul edildiğini sözlerine ekliyor.

Yeşiltaş, uzaydan getirilen asteroit parçacıkları üzerinde ne gibi araştırmalar yapacağını da açıkladı. Bu bağlamda uzaydaki aşınımın daha önce incelenmeyen bir noktası üzerinde çalışacaklarını söyleyen Yeşiltaş, bu çalışmalarda yüksek çözünürlüklü spektroskopik teknikler kullanacaklarını söyledi. Yeşiltaş'a göre edinilecek bilgiler, uzay aşınımını ve bu olayın sonucunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.

Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş, Türkiye'de böylesi bir çalışmanın daha önce yapılmadığını, dolayısıyla da bu çalışmanın büyük bir önem arz ettiğini ifade ediyor. Yeşiltaş'a göre asteroit parçaları üzerinde yapılacak çalışmalar, asteroitler ile uzay aşınımı ile ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlayacak olsa da uzmanlar için büyük bir tecrübe olacak.