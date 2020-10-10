Türkiye, önümüzdeki ay SpaceX'in Cape Canevral tesislerinden fırlatılacak TÜRKSAT 5A uydusuyla birlikte uzaydaki aktif uydu sayısını 7'ye çıkaracak. Ülkenin şu anda 3'ü haberleşme, 3'ü gözlem uydusu olmak üzere 6 aktif uydusu bulunuyor.

Uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri olan Türkiye, askeri istihbarat uydusu TÜRKSAT 5A'nın önümüzdeki günlerde yörüngeye fırlatılmasıyla birlikte uzaydaki aktif uydu sayısını 7'ye çıkaracak. Türkiye'nin şu anda TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B haberleşme uyduları ile GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT gözlem uyduları olmak üzere aktif 6 uydusu bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türkiye'nin ilk iletişim uydusu denemesi olan TÜRKSAT 1A, 24 Ocak 1994 tarihinde uzaya fırlatıldı ancak rokette meydana gelen bir arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa çakıldı. Devam eden süreçte 10 Ağustos 1994'te TÜRKSAT 1B ile uzaydaki yerini alan Türkiye, 7'nci haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A için gün sayıyor.

TÜRKSAT 5A, 30 Kasım'da Falcon 9 roketiyle fırlatılacak:

Üretim süreci ve test aşamaları AIRBUS D&S tarafından tamamlanan uydu, 2 Ekim tarihinde fırlatmaya hazır halde TÜRKSAT yetkililerine teslim edildi. 2017 yılında imzalanan sözleşme sonrası üretimlerine Fransa'nın Toulouse şehrindeki AIRBUS tesislerinde başlanılan TÜRKSAT 5A, yakın zamanda fırlatma için SpaceX'in Cape Canevral'daki tesislerine gönderilecek. Fırlatma hazırlıkları bir ay sürecek ve 30 Kasım'da Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A uydusunun fırlatmanın ardından 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması bekleniyor.

TÜRKSAT 5B, 2021'de fırlatılacak:

TÜRKSAT 5A iletişim uydusunun ardından Türkiye, 2021 yılında TÜRKSAT 5B haberleşme uydusunu da hizmete almayı planlıyor. Takip eden yıl içerisinde ise USET'te üretilecek TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun fırlatılması hedefleniyor.

Türkiye, bu uydularla birlikte haberleşme alanında Avrupa ve Afrika'nın tamamını, Asya'nın Endonezya da dahil batı ve güney bölümünü (Rusya ve Çin hariç) kapsayacak.

Tasarımı ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yer gözlem uydusu RASAT:

RASAT yer gözlem uydusu, TÜBİTAK UZAY'ın BİLSAT'ın ardından ikinci uzaktan algılama uydusu oldu. Tasarımı ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, yaklaşık 9 sene önce, 17 Ağustos 2011'de Rusya'nın Yasny Fırlatma Üssü'nden fırlatılmıştı.

3 yıllık bir görev ömrüne sahip olmak üzere tasarlanmasına rağmen geçtiğimiz aylarda yörüngedeki 9'uncu yılını başarıyla tamamlayan RASAT, uzayda geçirdiği süre boyunca gezegenin çevresinde 47.943 tur atarak 16,8 milyon kilometrekarelik alanı taradı ve 3.202 şerit görüntüyü yer istasyonuna aktardı.

685 kilometre irtifada, Güneş ile eşzamanlı bir yörüngede bulunan RASAT uydusu, 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kamerayla görev yapıyor.

Millî Savunma Bakanlığı için tasarlanan GÖKTÜRK-1:

RASAT'ın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak GÖKTÜRK-1 uydusu 2016'da uzaya fırlatıldı. Alçak irtifa Dünya yörüngesinde konumlanan uydu; kamu kurum ve kuruluşları için çevre ve yapılaşmanın izlenmesi, tarımsal rekolte tespiti, belediyecilik uygulamaları, sınır kontrolü ve kadastro faaliyetleri gibi birçok alanda uzaktan algılama görevleri yapılabiliyor.

Coğrafi kısıtlama olmaksızın yeryüzündeki herhangi bir yerde keşif yapmak için tasarlanan 0,50 m çözünürlüklü uydunun 7 yıl boyunca hizmet vermesi öngörülüyor.

İlk yüksek çözünürlüklü keşif ve gözlem uydusu GÖKTÜRK-2:

TÜBİTAK UZAY, TAI iş birliği ile geliştirilen keşif uydusu GÖKTÜRK-2, 18 Aralık 2012 tarihinde Çin'deki İuquan Fırlatma Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yüksek çözünürlüklü görüntü alınması için üretilen ilk uydu olan GÖKTÜRK-2 ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve özel olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimi sağlanıyor.

Yüksek yerlilik oranıyla üretilen ve 2,5 metre çözünürlüğe sahip olan gözlem uydusu, Türkiye'nin savunma, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık alanlarında önemli ihtiyaçlarına cevap veriyor. Yeryüzünün herhangi bir noktasından görüntü alabilen uydu, Dünya etrafındaki turunu ise yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor.

GÖKTÜRK-2 Projesi kapsamında uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının millî imkân ve kabiliyetlerle karşılanması hedefleyen Türkiye, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor.