"Avrupa'ya mı, Orta Doğu'ya mı daha yakınız?" sorusunun zihinleri meşgul ettiği bir coğrafyadayız. Yapılan detaylı bir araştırma bu soruyu net bir şekilde yanıtlıyor.

Ülkelerin demografilerini, kültürlerini, politikalarını, teknolojik altyapılarını ve coğrafyalarını dikkate alarak yapılan araştırmada hangi ülkelerin birbirlerine ne kadar benzedikleri ortaya koyuldu.

1000 farklı veri noktasını birleştiren Ülke Benzerlik Endeksi, her ülke için aynı metadolojiyi kullanarak en çok benzeyen ülkelerin yanı sıra en az benzeyen ülkeleri de öğrenme imkanı sağlıyor.

Türkiye'nin en çok benzediği ülke, %74'lük oran ile Azerbaycan.

Sonuç şaşırtıcı değil. İki ülke de aynı ırktan ve aynı dili konuşuyor. Aynı dine mensup olan insan sayısı çoğunlukta ve laikliğin etkili olduğu bir yönetim mevcut. İki ülke de benzer bir iklim kuşağında bulunuyor.

Belirgin farkları ise Türkiye'deki Müslümanların çoğu Sünni'yken Azerbaycan'daki Müslümanların çoğunun Şii olması. Ayrıca Azerbaycan bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu için Rus etkisine sahip olduğu da belirtiliyor.

2. sırada ise %69.4 ile Arnavutluk bulunuyor.

Arnavutluk, 1912'de bağımsızlığını kazanana kadar yüzlerce yıldır Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Türkiye'nin ardından Avrupa'da en yüksek Müslüman yüzdesine sahip ülke.

Araştırmada, "Türkler genellikle Arnavutlardan daha dindar olsa da, Türkiye gibi hükümeti de resmi olarak laiktir." deniliyor. Diller farklı olsa da, iki ülke de Latin alfabesini kullanıyor. Her iki ülke de oldukça dağlıktır ve Akdeniz ile sınır komşusudur.

3. sırada %67.2 ile Kuzey Makedonya bulunuyor.

Arnavutluk'un doğusunda bulunan Kuzey Makedonya, Müslüman çoğunluklu bir nüfusa sahip değil ancak yine de pek çok benzer gelenek ve altyapıyı paylaşıyor. Karayla çevrili olması ve Kiril alfabesinini kullanması gibi farklılıklar bulunuyor.

Ülkedeki en büyük etnik grup Güney Slavlarına dahil olan Makedonlardır. Arnavutlar nüfusun %25'ini oluşturur ve en büyük azınlıktır. Türkler, Çingeneler, Sırplar, Boşnaklar ve Ulahlar diğer etnik gruplardır.

Ülke bir zamanlar Osmanlı egemenliği altındaydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü lise bu ülkede bulunuyor ve bugün müze olarak ziyaretçilere açık.

En çok benzediğimiz 4. ülke ise %66.7'lik oran ile Tunus.

Afrika'da yer alıyor fakat o da bir Akdeniz ülkesidir. En liberal ve laik Arap ülkelerinden biridir. Tunus ve Türkiye'nin bayrakları da son derece benzer. Ayrıca Tunus, Türkiye ile benzer bir gelişmişlik düzeyine sahiptir.

Türkiye'ye göre daha sıcak ve daha kuru bir iklime sahip. Yemek kültürleri de benzerdir. Her iki ülke de çok fazla domates yemesiyle bilinir.

5. sırada ise %66.4'lük oran ile İran bulunuyor.

Türkiye gibi dağlık bir ülkedir. Müslüman nüfus oranları da benzer. İranlıların çoğu Farsça konuşsa da, ülkede Kürtçe ve Azerbaycan Türkçesi konuşan önemli bir nüfus var. Her iki ülke de olimpiyatlarda güreşte başarılı, ancak İranlılar basketbola Türkler kadar ilgi göstermiyor. Nüfusunun çoğu Şii, Türkiye'deki gibi Sünni değil.

Listenin devamı ise şu şekilde:

6. Bosna Hersek

7. Karadağ

8. Bulgaristan

9. Fas

10. Romanya

11. Kırgızistan

12. Hırvatistan

13. İtalya

14. Lübnan

15. Özbekistan

16. Tacikistan

17. Yunanistan

18. Gürcistan

19. Suriye

20. İspanya

21. Kazakistan

22. Sırbistan

23. Kıbrıs

24. Ermenistan

25. Portekiz

En az benzediğimiz ülkeler ise Melanezya ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde bulunuyor.

Melanezya: Büyük Okyanus'ta Avustralya'nın kuzeyinde ve Endonezya'nın doğusunda yer alan ada öbeği.

Büyük Okyanus'ta Avustralya'nın kuzeyinde ve Endonezya'nın doğusunda yer alan ada öbeği. Sahra Altı Afrika: Coğrafî olarak Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan bölgeyi; siyasi olarak, aynı bölgedeki Sudan harici ülkelerin tamamını ifade eder. Bölge Afrika'nın Arap Devletleri'nin bulunduğu Kuzey Afrika dışında kalan bölgesidir.

En az benzediğimiz 10 ülke:

1. Solomon Adaları

2. Papua Yeni Gine

3. Orta Afrika Cumhuriyeti

4. Güney Sudan

5. Liberya

6. Malavi

7. Demokratik Kongo Cumhuriyeti

8. Lesoto

9. Haiti

10. Gine-Bissau

Kategorilere göre ise en çok benzediğimiz ülkeler şu şekilde:

Demografik olarak bize en çok benzeyen ülke: İran

İran Kültürel olarak bize en çok benzeyen ülke: Azerbaycan

Azerbaycan Politik olarak bize en çok benzeyen ülke: Ukrayna

Ukrayna Teknolojik altyapı olarak bize en çok benzeyen ülke: Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Coğrafi olarak bize en çok benzeyen ülke: Azerbaycan

Kaynak: Objective Lists