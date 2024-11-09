TurkNet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yılında, Ulu Önder'imizi anmak amacıyla yeni bir reklam filmi hazırladı.
Yayınlanan reklam filminde, Yeni Türkü’nün unutulmaz eseri "Resim" kullanıldı. Sözleri Meral Özbek’e, bestesi ise Derya Köroğlu’na ait olan "Resim", 37 yıl sonra tekrar seslendirildi.
TurkNet #SenHepVarsın reklam filmi
Reklam filminde "Resim" metaforu üzerinden Atatürk’ün mirası, değerleri ve toplumumuzdaki kalıcı etkisi vurgulandı. Aynı zamanda reklam filminde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi genç sanatçı Vural Özer’in çizdiği bir Atatürk portresi yer alıyor. Bu portreye eşlik eden duvarda görülen iz ise Atatürk’ün yaşamlarımızdaki kalıcı etkisini simgeliyor.
Reklam filminin yönetmenliğini Mehmet Can Damatoğlu üstlenirken, TurkNet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, reklam filmiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: