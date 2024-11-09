TurkNet, 10 Kasım'a özel yayınladığı reklam filminde Atatürk'ü Yeni Türkü'nün efsane şarkısıyla andı.

TurkNet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yılında, Ulu Önder'imizi anmak amacıyla yeni bir reklam filmi hazırladı.

Yayınlanan reklam filminde, Yeni Türkü’nün unutulmaz eseri "Resim" kullanıldı. Sözleri Meral Özbek’e, bestesi ise Derya Köroğlu’na ait olan "Resim", 37 yıl sonra tekrar seslendirildi.

TurkNet #SenHepVarsın reklam filmi

Reklam filminde "Resim" metaforu üzerinden Atatürk’ün mirası, değerleri ve toplumumuzdaki kalıcı etkisi vurgulandı. Aynı zamanda reklam filminde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi genç sanatçı Vural Özer’in çizdiği bir Atatürk portresi yer alıyor. Bu portreye eşlik eden duvarda görülen iz ise Atatürk’ün yaşamlarımızdaki kalıcı etkisini simgeliyor.

Reklam filminin yönetmenliğini Mehmet Can Damatoğlu üstlenirken, TurkNet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, reklam filmiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aramızdan ayrılışının 86. yıl döneminde Büyük Önderimizin miras bıraktığı değerleri insanlara biraz daha güçlü hissettirmek ve kendisine duyduğumuz, sevgi, minnet ve özlemi bu filmle aktarmak istedik. Senaryosu ve fikrinin ekip arkadaşlarım tarafından hazırlandığı filmimizi izleyen herkesin bundan böyle Atatürk resimlerine daha farklı bir duyguyla bakacağına eminim."