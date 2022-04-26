TUSAŞ'tan Dünya Pilotlar Günü'ne Hürkuş ve Anka'lı Video

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'ne özel yerli hava araçları vurgulu bir video paylaştı. Türk havacılık tarihinin en önemli gününde birçok kurumdan da kutlama mesajı geldi.

Tüm dünyada ilk kez Türkiye’de, Türk havacılığının en önemli isimlerinden Fesa Evrensev’in ilk uçuşunu yaptığı günü anmak üzere kutlanmaya başlanan ve Uluslararası Pilotlar Birliği Federasyonu tarafından 2014 yılından bu yana kutlanan 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü, bugün yeniden tüm dünyada kutlanıyor.

Türk havacılığının en önemli günlerinden birisi olan bugün için de birçok resmi kurum ve kuruluştan kutlama mesajları yayımlanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar pilotlar için mesaj yayımlarken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nden (TUSAŞ) yerli hava araçlarını vurgulayan bir video geldi.

TUSAŞ'ın videosu:

TUSAŞ, pilotlara özel yayımladığı videoda TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkânlar ile üretilen Hürkuş ve Anka hava araçlarına ve bu araçların pilotlarına yer verdi. Videoda Pilot Murat Özpala ve Kubilay Turan yer aldı. TUSAŞ, videoyu “Gökyüzümüz onlara emanet. Başka şirketimizin pilotları olmak üzere, gökyüzüne gönül vermiş tüm kahraman pilotların Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun.” mesajıyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımı:

Bakan Akar’ın açıklaması:

Bakan Akar, paylaştığı mesajında “Değerli Mesai ve Silah Arkadaşlarım, Bugün, Türk havacılığına gönül verenlerin öncülüğü ve girişimleri ile 2014 yılından itibaren 26 Nisan’ın “Dünya Pilotlar Günü” olarak kabul edilmesinin ve uluslararası düzeyde kutlanmasının gururunu yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.