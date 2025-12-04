Kakanız Güvende Değil: Tuvalet Kamerası Satışa Sunan Şirketin "Uçtan Uca Şifreli" Açıklaması Yalan Çıktı

Dışkı durumu ölçüp sağlık bilgileri veren Dekoda isimli klozet kamerasının, anlatıldığı gibi uçtan uca şifreleme yapmadığı ortaya çıktı. Hâl böyle olunca yeni bir gizlilik tartışması başladı. İşte detaylar...

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Kohler isimli bir firmanın "Dekoda" ismiyle duyurduğu klozet kamerasından bahsetmiştik. Bu kamera, dışkınıza odaklanıyor ve anlık analiz yapıyordu. Şirketin iddiasına göre Dekoda ile dışkıdaki kan, bağırsak sağlığı ve sıvı alımı gibi önemli hayati öneme sahip verilere hızlıca ulaşılabilecekti.

Dekoda, ilk aşamada bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Pek çok kişi, bu ürünün gizlilik ve mahremiyet sorunlarına yol açabileceğini savundu. Kohler tarafından yapılan açıklamada ise Dekoda'da kullanılan sistemin uçtan uca şifreleme ile korunduğu ifade edildi. Ancak yapılan inceleme, durumun pek de böyle olmadığını ortaya koydu.

Dekoda'da bir güvenlik sistemi var ancak bu sistem, "uçtan uca şifreleme" değil!

Kohler'in resmî açıklamasının aksine Dekoda için oluşturduğu internet sitesinin gizlilik politikası bölümünde bu klozet kamerasında TLS isimli bir şifreleme tekniğinden bahsediliyor. Evet, bu da yaygın olarak kullanılan bir yöntem ve hatta bugün "https" uzantı sitelerde bile mevcut. Ancak WhatsApp, Signal veya iMessage gibi uygulamalarda gördüğümüz uçtan uca şifreleme ile aynı şey değil.

Dekoda ile ilgili detaylı bilgi için:

Dahası da var. Siber güvenlik uzmanı Simon Fondrie-Teitler tarafından yayımlanan bir makaleye göre Kohler, Dekoda'da kullandığı yapay zekâ modelinin eğitimi için çektiği görüntüleri kullanma hakkına sahip. Hâl böyle olunca eğer Dekoda aldıysanız dışkı görüntülerinizin çok da güvende olduğu fikrine kapılmayın...