2009 yılında piyasaya sürülen Brizzly isimli özelleştirilmiş bir Twitter arayüzü, son güncellemelerle artık daha etkili özelliklere sahip. Yıllık 60 dolar karşılığında satın alabildiğiniz bu arayüz, tweetlerinizi düzenlemenize de imkan sağlıyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren platformlardan bir tanesi de Twitter. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, pek çok internet kullanıcısının gerek sesini duyurmak gerekse gündemi takip etmek için kullandığı mecralardan bir tanesi. Yıllardır hayatımızın içerisinde olan bu platformun, çok büyük bir eksiği bulunuyor. Bu eksiklik, platformda yapılan paylaşımların hiçbir şekilde yeniden düzenlenemiyor oluşu.

Twitter kullanıcıları, yıllardır tweetleri üzerinde düzenleme yapmak istiyorlar. Ancak Twitter geliştirici ekibi böyle bir özelliğe hiçbir zaman yer vermedi ve bir süre daha da verecek gibi görünmüyor. Şimdiyse pek çok Twitter kullanıcısının iple çektiği bu özellik, üçüncü taraf bir arayüz ile kullanılabiliyor. "Brizzly" isimli bu arayüz, tweetlerinizi yeniden düzenleyebilmenize imkan sağlıyor.

Brizzly, aslında 2009 yılından beri hayatımızda olan özelleştirilmiş bir Twitter ve Facebook arayüzü. Yıllar içerisinde kendisini geliştirmeyi başaran Brizzly, artık tweetlerin düzenlenebilmesine de imkan sağlıyor. Aylık 6 dolar (yaklaşık 37 TL) ya da yıllık 60 dolar (yaklaşık 377 TL) karşılığında sahip olabildiğiniz bu arayüz, daha etkin bir Twitter deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Brizzly'nin yeni özelliklerinden bir tanesi, arayüze "Undo" (geri al) olarak eklenen bir buton. Bu buton, kullanıcılara bir tweetle ilgili çeşitli düzenleme imkanları sunuyor. Bu imkanlar arasında tweetin silinmesi, düzenlenmesi, yeniden paylaşılması ya da geciktirilebilmesi gibi şeyler bulunuyor. Böylelikle kullanıcılar, normal Twitter'ın sunduğundan çok daha fazla özelliği kullanabiliyorlar.

Brizzly'nin yeni özelliklerinden bir tanesi de tweetlerin otomatik olarak silinebiliyor oluşu. Öyle ki kullanıcılar, bundan sonra Brizzly aracılığıyla tweetlerini zamanladıkları şekilde silebilecekler. Üstelik kullanıcılar, bu tweetleri belirli filtreler kapsamında da silebilecekler. Örneğin paylaştığınız tweetler için X sayıda beğeni eşiği koyarsanız, Brizzly belirlediğiniz süre sonunda X sayısının altında kalan tweetlerinizi otomatik olarak silecek.

Twitter kullanıcılarının istediği tweet düzenleyebilme özelliği, Twitter yetkilileri tarafından resmen reddedildi. Hatta şirket CEO'su Jack Dorsey, bu özelliğin Twitter'ın ruhuna aykırı olduğunu söylerek böyle bir yeniliği düşünmediklerini söyledi. Ancak Brizzly, Twitter'ın en büyük sorunlarından bir tanesini çözmüş gibi görünüyor. Eğer sizler de yıllık 60 doları gözden çıkarırsanız, tweetlerinizi dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.