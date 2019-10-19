iOS cihazlarını kullanan Twitch izleyicileri, bundan sonra sevdikleri yayıncılara direkt olarak uygulama üzerinden abone olabilecekler. iOS platformundaki abonelik sistemi diğer platformlarda olduğundan biraz daha farklı çalışacak ve bir miktar daha pahalı olacak.

Twitch genellikle oyun yayınlarının yapıldığı bir canlı yayın platformu. Bu platformda bazı kişiler, IRL sohbet yayını açarak izleyicilerle sohbet edebiliyor, bazı kişiler de oynadıkları oyunları insanlarla paylaşarak eğlence ortamını genişletebiliyor. Bu şekilde izleyici kitlesini artıran yayıncılara destek olmak için izleyiciler Twitch üzerinden yayıncılara abone olabiliyorlar.

Aylık 4,99 dolar gibi bir ücret ödeyerek sahip olabildiğiniz abonelik sistemi, sizlere yayıncıların belirlediği birkaç ikonu ve yayın sohbet ekranında kullanabileceğiniz bazı ifadeleri getiriyor. Bunların yanı sıra abone olduğunuz kişilerin yayınlarını izlerken reklamları es geçebiliyorsunuz ve yayıncı sohbet ekranını yalnızca abonelere özel hâle getirdiğinde konuşmanız kısıtlanmamış oluyor. Twitch, bahsettiğimiz direkt abonelik sistemini iOS için getirdi ancak sistem biraz farklı çalışıyor.

Abonelik için 'iOS Sub Token' satın alınması gerekiyor:

iOS platformundaki Twitch uygulamasında abonelik sistemi diğer platformlara nazaran biraz daha farklı çalışıyor. Öncelikle program üzerinden abone olmak istiyorsanız Apple'ın App Store üzerinde sattığı 'iOS Sub Token' isimli jetonlardan satın almanız gerekiyor. Bu durumda Apple, bir komisyon payı koyduğu için 4,99 dolarlık ödeme sizlere 5,99 dolar (yaklaşık 35 TL) olarak yansıyor.

Bu biraz mantıksız bir hamle gibi gözüküyor olsa da iki adet jeton 8,99 dolara satın alınabiliyor. Bu da iki aylık aboneliğin daha ucuza gelmesine sebep oluyor. Twitch'in iOS uygulamasında şimdilik Twitch Prime ismi verilen abonelik sistemi kullanılamıyor ve satın alınamıyor.