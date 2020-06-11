Twitch'te Yakında Tüm Klipler Tek Tuşla Silinebilecek

Twitch son dönemlerde, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası ile oyunseverlerin gündeminde. Yayıncıların kanallarında bulunan klipler, yasa nedeniyle birbirlerinin peşi sıra silinirken Twitch'ten konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Platform, yeni bir özellik üzerinde çalıştığını ve bu özellikle tüm kliplerin kolaylıkla silinebileceğini açıkladı.

Video oyun sektörünün gelişmesi ve oyunların belirli bir noktadan sonra ulaşılamaz hale gelmesiyle birlikte oyun odaklı canlı yayın platformları büyük bir önem kazandı. Artık oyunseverler, özellikle de donanım özellikleri nedeniyle oynayamadıkları oyunları canlı yayın yapan oyuncular sayesinde izleme imkanına kavuşuyorlar. Bu konuda hizmet veren en popüler platform da hiç şüphesiz Twitch.

Twitch, geçtiğimiz hafta çok da beklenmeyen bazı tartışmaların odak noktası oldu. Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA) nedeniyle pek çok oyun yayıncının hesabında bulunan klipler, müziklerin telif hakları nedeniyle kaldırıldı ve bu da, bazı tepkilere neden oldu. DMCA nedeniyle ceza yemek istemeyen yayıncılar, kanallarına yükledikleri klipleri tek tek incelemeye başlayıp, bu kliplerde telif hakkı olan bir müziğin olup olmadığını taramaya başladılar.

Twitch yönetimi, yayıncıların işlerini kolaylaştırmak için harekete geçti

Twitch'te yıllardır yayın yapan oyuncular var. Üstelik bu yayıncıların hesaplarına baktığımızda yüzlerce klibin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir yayıncının, kanalındaki tüm klipleri tek tek inceleyip telif hakkı olan bir müziği kullanıp kullanmadığını tespit etmesi hayli zor. Bu durumun farkında olan Twitch yönetimi, harekete geçtiğini ve kliplerin silinmesini kolaylaştıracağını açıkladı.

Twitch tarafından yapılan açıklamalara göre yayıncılar, kullanıma sunulacak yeni bir özellikle birlikte kanallarındaki klipleri daha kolay bir şekilde silebilecekler. Twitch'in bu konudaki yeni özelliği, işleri o kadar kolaylaştırıyor ki kanaldaki tüm klipler tek bir tuşla silinebiliyor. Yani Twitch'e kısa bir süre sonra eklenmesi beklenen bu özellik, bir kanaldaki tüm kliplerin tek tuşla silinmesini sağlayacak. Ancak Twitch, sadece bu yeni özellikle yetinmeyecek.

Twitch tarafından yapılan açıklamalar, platformun Audible Magic isimli bir şirketle de anlaştığını ortaya koyuyor. 1999 yılından beri hizmet veren şirket; plak şirketi, televizyon stüdyoları, müzik yayıncıları ve sosyal medya platformları gibi mecralara içerik tanımlama hizmeti veriyor. Twitch'in bu anlaşması, platformda telif hakkı olan içeriklerin bundan sonra Audible Magic'e emanet olmasını sağlayacak

Twitch'in açıklamalarına göre Audible Magic, platformdaki tüm klipleri inceleme altına alıp bu kliplerde telif hakkı olan bir müziğin olup olmadığını tarayacak. Eğer klip içerisinde telif hakkı olan bir müziğe denk gelinirse de ilgili klipteki 30 dakikalık bölümün sesi kapatılacak. Bu sayede Twitch yayıncılarının DMCA nedeniyle ceza yemelerinin önüne geçilmiş olacak.

Twitch'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre yayıncılara sunulacak olan tüm klipleri silme özelliği, önümüzdeki haftalarda hazır hale gelecek. Platform, yine de isteyen yayıncıların bu süreçte kanallarındaki klipleri silebileceklerini ifade ediyor. Bazı yayıncılar, bu duruma isyan ederken hukukçulara göre ise Twitch'in bu konuda daha erken harekete geçmesi gerekiyordu. Görünüşe göre Twitch, önümüzdeki günlerde bu konuyla yeniden haberlerimize konu olacak.