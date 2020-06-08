Temsilcimiz Team wtcN, Valorant Turnuvasında İkinci Oldu

Türkiye’nin en popüler Twitch yayıncılarından Ferit "wtcN" Karakaya'nın başını çektiği Team wtcN, Riot Games’in ilk taktik FPS oyunu Valorant’ın çıkışı şerefine düzenlenen Valorant Twitch Rivals turnuvasında avrupa ikincisi olarak uluslararası arenada çok önemli bir başarıya imza attı.

Sekiz farklı bölgede düzenlenen ve toplam ödül havuzunun 200 bin dolar olduğu Valorant Twitch Rivals turnuvası tamamladı. Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden dört takımdan biri olan Team wtcN, finalde Team Duno’ya 2-0’lık skorla kaybederek ikinci oldu.

wtcN, cNed, kerimhan, legoo ve rogu beşlisinden oluşan Team wtcN; Orb, PAGO3 ve Sfory’nin bulunduğu gruptan üç galibiyet alarak çeyrek finale çıkmayı başarmıştı. Diğer temsilcilerimiz Mithrain, Unlost ve AlpTV’nin takımları ise play-off’lara kalamadan turnuvaya veda etmek durumda kalmışlardı. Bu arada temsilcilerimizin Avrupa 2 bölgesinde mücadele ettiğini de söylemiş olalım.

Team wtcN, turnuvada gruptan çıkabilen tek Türk takımı olmuştu

Çeyrek finalde LotharHS ile karşılaşan Ferit "wtcN" Karakaya ve ekibi, zorlu mücadelede adını yarı finale yazdırmayı başaran taraf olmuştu. Yarı final aşamasında Team IzakOOO’yu 2-0 ile alt eden temsilcimiz, finalde Duno takımıyla karşı karşıya geldi. Üç maçlık final serisinin ilk maçı, Haven haritasında oynandı. Müsabakadan 13-4’lük skorla ne yazık ki Duno galip ayrıldı.

İkinci maçın oynandığı harita olan Split, tekrardan aynı skora sahne olunca, final serisini kazanan taraf Duno takımı oldu. Valorant Twitch Rivals turnuvasında ikinci olarak çok önemli bir başarının altına imza atan Team wtcN, performansıyla taraflı tarafsız herkesten takdir topladı.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ferit "wtcN" Karakaya, “Rakip takım çok daha iyi hazırlanmış şekilde karşımıza çıktı. Elimizden geleni yaptık. Başaramadık ama çok iyi dersler çıkardık. Umarım gelecek turnuvalarda bir Türk takımı bu tarz önemli turnuvalarda şampiyon olur. Seviliyorsunuz” ifadelerini kullandı.