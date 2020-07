World of Warcraft oyununun en ünlü oyuncularından ve yayıncılarından olan Reckful adıyla bilinen Byron Bernstein, henüz 31 yaşındayken hayatını kaybetti. Bernstein’in ölüm sebebinin intihar olduğu düşünülüyor.

Özellikle canlı yayınları takip eden oyuncu topluluğunun bildiği Byron “Reckful” Bernstein, henüz 31 yaşındayken hayatını kaybetti. Eski kız arkadaşı ve oda arkadaşı tarafından da doğrulanan bu habere göre Reckful’un ölüm sebebinin intihar olduğu düşünülüyor.

Twitch’te açtığı yayınlarla bilinen ve dünyanın en popüler World of Warcraft oyuncularından biri olarak kabul edilen Reckful, adını oyun dünyasına WoW ile duyurdu. World of Warcraft’ın arka arkaya 6 mevsiminde birinci olan oyuncu, bu maceralarını Twitch üzerinden canlı olarak yayınlıyordu. Bu süreçte pek çok turnuva ve etkinlik kazanan Reckful, bu becerisiyle kendisine geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.

Twitch’te yayınları yeniden gösteriliyor

Tüm oyun becerisini ve kişiliğini canlı yayınlarda on binlerce kişiyle paylaşan Reckful, ulaştığı on binlerce anlık izleyici sayısıyla geniş bir kitle tarafından gösteriliyordu. Şu anda Reckful’un yaptığı yayınların tekrarı binlerce kişi tarafından izleniyor. 40.000’den fazla anlık izleyiciye ulaşan yayınlar, son baktığımızda 20.000 kişinin üzerinde izleyici tarafından izlenmeye devam ediyordu. Reckful, World of Warcraft dışında Hearthstone gibi oyunlara da canlı yayınlarında oynuyordu.

Yayıncının tekrar gösterim yayınlarına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.