Twitch'te 'sodapopin' ismiyle bilinen Chance Morris, Pokemon kartlarının kumar odaklı popülerleşmesine tepki olarak onlarca nadir kartı yok etti. Yayıncı, Pokemon kart açılışının çocuklara uygun etiketi taşıyan bir kumar olduğunu söylemişti.

Dünya çapında binlerce koleksiyoncu her yıl yüz binlerce doları Pokemon kartlarına yatırıyor. Efsane serinin karakterlerinin ve özelliklerinin yer aldığı bu kartların tanesi 200 bin doları dahi aşabiliyor. Bu kartların dışarıdan bakıldığında tek özellikleriyse fazlasıyla nadir kartlar olması.

Geçtiğimiz akşamsa 'sodapoppin' ismiyle bilinen yayıncı Chance Morris, pek çok koleksiyoncuyu sinir etme potansiyeli olan bir hareket yaptı. Morris, fazlasıyla nadir bulunan onlarca Pokemon kartını eline aldı ve bunları yok etmek için her yolu denedi. Bu yollardan birisi de The Boring Company'nin ateş silahıyla kartı yakmaktı.

5 saatlik yayın boyunca Pokemon kartlarını yok etti:

Chance Morris, onlarca Pokemon kartını çeşitli yollarla kullanılamaz ve değersiz hale getirdiği yayınında eş zamanlı olarak 100 bin izleyici aşmayı başardı. Yayıncının arşivlenen ve bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz yayını toplamdaysa 1 milyon 200 bin görüntülenmeyi aştı.

Chance Morris'in hedef tahtasına Pokemon kartlarını koymasının nedeniyse Twitch'te şu sıralar trendleşen nadir kartların açıldığı yayınlardı. Bu yayınlarda çeşitli yayıncılar fiyatı oldukça pahalı nadir kartları açıyorlardı. Morris'in yayınında gösterdiği ve yok ettiği kartlar arasında da değeri 5.000 doları aşan kartlar bulunuyordu.

Fakat Morris, bu yayınını trendlere katılmak için değil, onlara tepki göstermek için yapmıştı. Pokemon kartlarını toplamak ve göstermek son zamanlarda Twitch dünyasında bir statü göstergesi haline dönüşmüştü. Kutulardan nadir kart çıkarma heyecanı, CS:GO'da kutu açmanın verdiği heyecanın yerini almıştı. En kötüsüyse bu kart açılışları bir tür kumardı.

Morris, kasım ayındaki bir yayınında "Yayında 21 oynadığım zaman 'çocukları kumara teşvik etmek' nedeniyle çok tepki aldım. Şimdiyse Pokemon popülerleşti ve herkes bunu seviyor. Pokemon, çocuk dostu etiketiyle kumara dönüştü." ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamanın ardından yapılan yayın da Morris'in somut tepkisi oldu.