Twitch, Kadın Yayıncıları Bir Araya Getiren Siteyi Engelledi

Twitch, yalnızca kadın yayıncıların canlı yayınlarını bir araya getiren ve istismara açık şekilde lanse eden web sitesinin içerikleri web sitesine gömmesini engelledi.

Twitch, halihazırda dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri konumunda ve oyun ağırlıklı bir platform olsa da sohbetten müziğe kadar pek çok farklı kategoride canlı yayın ile karşılaşmak mümkün. Bunnyhop TV üçüncü parti bir web sitesi ise “bazı” Twitch yayınlarını kendi web sitesinde bir araya getirerek farklı bir topluluk oluşturmak istiyor gibi görünüyor.

Kendini “Oyun oynayan, sohbet eden, ASMR ve daha fazlasını yapan kızları bulabileceğiniz en iyi yer” olarak tanımlayan Bunnyhop TV, kadın Twitch yayıncılarının canlı yayınlarını web sitesine gömerek yalnızca kadın yayıncıların bulunduğu istismara açık bir platform oluşturuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi site, bunu yaparken yayıncılardan herhangi bir izin istemiyor.

Twitch, Bunnyhop TV'nin kadın canlı yayınlarını web sitesine gömmesini engelledi

“Tatlı oyuncu kızların canlı yayınları” başlığı altında kadın yayıncıların bir kolajını sunan web site, yalnızca telif hakkı ihlali ile haksız kazanç elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda tamamen denetimsiz bir topluluk oluşturarak zaten Twitch’te pek çok tartışmaya konu olan kadın yayıncıların daha geniş topluluklarca taciz edilmesinin önünü açmış oluyor.

Konuyla ilgili olarak bu sabah saatlerinde bir tweet paylaşan Twitch Destek’in resmi Twitter hesabı, “Bugün erken saatlerde, içerik oluşturucuların yayınlarını, yönergelerimizi ihlal edecek şekilde sayfalarına gömen bir siteden haberdar olduk. Topluluğumuzun güvenliği en büyük önceliğimizdir, içeriklerimizin ve içerik oluşturucularımızın bu şekilde kötüye kullanılması bizi derin bir hayal kırıklığına uğrattı.” ifadelerini kullandı.

Polygon, sitede hangi yayıncıların yer alacağına nasıl karar verdiğini öğrenmek için Bunny Hop'a ulaştığını, ancak web sitenin herhangi bir yorumda bulunmadığını ifade ediyor. Bununla birlikte Twitch Destek’in açıklamalarına göre yayın platformu, Bunny Hop’ın canlı yayınları web sitesine gömmesini engellemiş durumda. An itibarıyla Bunny Hop’ın ana sayfasında canlı yayın kolajını görüntülemeye devam etseniz de bir yayının üzerine tıkladığınızda hata mesajı ile karşılaşıyorsunuz.