Lannia 'Ohlana' İsimli Twitch Yayıncısı İntihar Etti

Twitch'te 100 binden fazla takipçisi olan Lannia 'Ohlana' isimli bir yayıncı, intihar ederek yaşamına son verdi. 26 yaşındaki genç yayıncının intihar nedeni bilinmezken, 6 Temmuz'da yaptığı Instagram ve Twitter paylaşımlarıyla bunun sinyalini verdiği anlaşıldı.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza onlarca platform dahil oldu. Bu platformlar da doğal olarak binlerce fenomenin oluşmasını ve milyonlarca insanın bu fenomenlerle tanışmasını sağladı. Gelen haberlere göre bu fenomenlerden bir tanesi olan 100 binden fazla takipçili Twitch yayıncısı intihar etti ve hayatını kaybetti. Bu can sıkıcı olay, yayıncının hayranlarını derin bir hüzne boğdu.

26 yaşında Twitch yayıncısı Lannia 'Ohlana', CS: GO ve IRL yayınları ile Twitch kullanıcılarının sevdiği isimlerinden bir tanesi haline gelmişti. Yayıncı, Twitch yayınları sırasında pek bir şey belli etmese de Instagram ve Twitter'da yaptığı açıklamalarda ilginç mesajlar veriyordu. Hatta yayıncının yaptığı açıklamalar bazı hayranları tarafından da endişelere neden olmuştu. Şimdiyse korkulan oldu ve 26 yaşındaki Lannia 'Ohlana', yaşamına son verdi.

Twitch yayıncısı, 6 Temmuz tarihinde Twitter'dan 3 paylaşım yaptı. Bu paylaşımlardan bir tanesinde depresif insanlarla ilgili kendi düşüncelerini dile getiren Lannia 'Ohlana', yaptığı son paylaşımda ise "Kimsenin hatası değil" yazmıştı. İşte bu Tweet, aslında çok derin mesajlar içeriyordu ancak bu derin mesajlar, ne yazık ki Lannia 'Ohlana'nın intiharından sonra anlaşılabildi.

Lannia 'Ohlana', 6 Temmuz'da Instagram üzerinden de bir hikaye paylaştı. Lannia 'Ohlana'nın son Instagram hikayesi, aslında bir veda mektubu niteliğindeydi. Lannia 'Ohlana', paylaştığı hikayede tüm takipçilerine teşekkür etti ve yayıncı olduktan sonra tanıştığı herkese sevgilerini sundu. Yaşadığı her şeyin sonuçlarına katlandığını ifade eden Lannia 'Ohlana', herkesin kendi savaşını verdiğini söyledi. Lannia 'Ohlana'nın son sözleri ise gerçekten de dikkat çekiciydi.

"Bugün güzel bir gün. Dışarı çık ve benim için tadını çıkar"

Lannia 'Ohlana', Instagram'daki veda mektubunu "Bugün çok güzel bir gün. Dışarı çık ve benim için tadını çıkar." sözleri ile tamamlamıştı. Bu paylaşımın üzerinden bir süre geçtikten sonra da Lannia 'Ohlana'nın intihar ettiği ve hayatını kaybettiği açıklandı. Bu haberin duyulmasının ardından Lannia 'Ohlana'nın hayranları ve yayıncı arkadaşları, Lannia 'Ohlana'nın için övgü dolu taziye mesajları paylaştılar.

Lannia 'Ohlana'nın bu noktaya nasıl geldiği ve kendi hayatına nasıl son verdiği ile ilgili açıklanan bir şey yok. Ancak içerik oluşturucuların pek de kolay olmayan hayatları ve para kazanmak için sürekli olarak çalışmak durumunda kalmaları, onları psikolojik olarak zorluyor olabilir. Belki de Lannia 'Ohlana'nın intihar sebebi, yayıncılığın getirdiği zorluklara karşı daha fazla direnememesinden kaynaklı olabilir.