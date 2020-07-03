Kızına Akıllı Telefonu Alamayan Baba, İntihar Etti

Hindistan'da yürekleri burkan bir olay yaşandı. 50 yaşındaki bir çiftçi, kızının akıllı telefon isteğini yerine getiremediği için hayatına son verdi. 10. sınıfa giden kız, çevrimiçi derslere katılabilmek için bir akıllı telefon istemişti ama babası, parası yetmediği için standart bir cep telefonu alabilmişti.

Dünyada maalesef hiç de istemeyebileceğimiz olaylar yaşanabiliyor. Şimdi sizlere, Hindistan'da yaşanan ve okuduktan sonra gerçekten de etkileneceğiniz bir olaydan bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen, 50 yaşındaki bir adamın intihar ettiği bu olayın ne olduğuna yakından bakalım.

Hindistan'ın Tripura eyaletindeki bir köyde yaşamını sürdüren 50 yaşındaki bir çiftçi, maddi zorluklar yaşıyordu. İsmi açıklanmayan bu çiftçinin bir de 10. sınıfta okuyan kızı vardı. Çiftçinin kızı, koronavirüs nedeniyle derslerini internet üzerinden gerçekleştirmek zorunda kalmıştı ancak bir akıllı telefonu yoktu. İşin daha da acı tarafı, 50 yaşındaki çiftçinin de bir akıllı telefon alacak parası ne yazık ki yoktu.

10. sınıf öğrencisi kız, internet üzerinden gerçekleştirilen derslere katılabilmek için babasından bir akıllı telefon istedi. Ancak babası, bir akıllı telefon yerine parasının yettiği seviyede bir cep telefonu almıştı. Bu cep telefonu ise kızın eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde değildi. Çünkü çiftçinin parasının yettiği ürün, standart bir cep telefonundan fazlası değildi.

Babasının aldığı telefondan memnun olmayan kız, babasıyla tartışmaya başladıktan sonra alınan cep telefonunu kırmış. Bu tartışma üzerine odasına çekilen baba, görünüşe göre bu durumu daha fazla içine sindirememiş ki intihar etmiş. Hint polisi tarafından yapılan açıklamalarda olayın çarşamba günü gerçekleştiği ve çiftçinin cansız bedeninin otopsiden sonra aileye teslim edildiği belirtildi.