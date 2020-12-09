Twitter, 2020'de en fazla paylaşılan emojileri açıkladı. Sosyal medya platformu, emojilerin yanı sıra hakkında en çok konuşan spor takımlarını, TV programlarını ve kişileri de duyurdu.

Twitter, geçtiğimiz günlerde resmi blogundan yayınladığı bir yazı ile geride bırakmak üzere olduğumuz 2020’nin “trendlerini” paylaştı. Twitter, en fazla tartışılan konuların yanı sıra en çok kullanılan emojileri, hakkında en fazla konuşulan kişileri, takımları ve programları da paylaştı.

Twitter’ın blog yazısına göre “gülmekten gözlerinden yaş gelmek” emojisi, 2020’de en fazla kullanılan emoji oldu. “hüngür hüngür ağlamak” emojisi ise ikinci sırada yer aldı. 2020’nin ne kadar ekstrem bir yıl olduğunu düşünürsek en fazla kullanılan emojiler sıralamasının zirvesinde iki zıt emojinin yer almasını çok da garipseyemeyiz.

2020’de Twitter’da en fazla kullanılan emojiler

Twitter, en çok kullanılan emojilerin yanı sıra en çok kullanılan yiyecek ve içecek emojilerini de paylaştı. Söz konusu yiyecek ve içecekler olduğunda yiyecek emojilerini daha fazla kullandığımızı söyleyebiliriz.

2020’de Twitter’da en fazla kullanılan yiyecek ve içecek emojileri

Twitter, 2020’de en fazla konuşulan spor takımlarını da paylaştı. Son NBA şampiyonu LA Lakers, 2020’de hakkında en fazla tweet atılan spor kulübü oldu. ManU, çalkantılı bir süreçten geçmesine ve Liverpool, Man. City gibi rakiplerinin epey gerisinde kalmasına rağmen Avrupa’nın en fazla konuşulan spor kulübü olmayı başarmış durumda.

2020’de Twitter’da en fazla konuşulan spor kulüpleri

2020’nin en fazla konuşulan TV programlarına baktığımızda ise bir dönem Türkiye versiyonu da çekilen Big Brother yarışmasının Brezilya versiyonu olan Big Brother Brazil’i görüyoruz. İlginç bir şekilde geçtiğimiz yıl ekranlara veda eden Game of Thrones, hala dünyanın en çok konuşulan 10 TV programından biri konumunda.

2020’de Twitter’da en fazla konuşulan TV programları

Son olarak 2020’de en fazla konuşulan kişilere baktığımızda zorlu bir seçim sürecinden geçen mevcut ABD başkanı Donald Trump ve gelecek dönem ABD başkanı olacak Joe Biden’ı görüyoruz. Bir polis memuru tarafından boğularak öldürülen ve dünya çapında protestolara konu olan George Floyd, listenin üçüncü sırada yer alıyor.

2020’de Twitter’da en fazla konuşulan kişiler