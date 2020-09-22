Twitter'ın görsel içindeki nesnelerden birini öne çıkaran küçük resim algoritması, kullanıcılar arasında viral oldu ve karşılaştırma aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Twitter algoritmasının büyük resimleri küçük resimlere dönüştürürken beyaz tenli insanları öne çıkardığından bahsetmiştik. Görünüşe göre Twitter’ın algoritması yalnızca insanlar arasında değil, diğer nesneleri de küçük resme dönüştürürken birbirlerinin önüne geçiriyor.

Twitter algoritmasının bu özelliğinin viral olmasıyla birlikte kullanıcılar, algoritmanın hangi görselleri öne çıkaracağını görmek için bazı karşılaştırmalar yapmaya başladılar. Bu karşılaştırmaların en dikkat çekenlerinden biri; Microsoft tarafından piyasaya sürülen ancak popülerleşemeyen telefonu Windows Phone’un iPhone 11 ve Galaxy S10’u gölgede bıraktığı karşılaştırma oldu.

Twitter'ın Windows Phone'u iPhone 11 ve Galaxy S10'a tercih ettiği tweet

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Bir başka kullanıcı ise Twitter küçük resim algoritmasının yeni nesil konsol savaşlarında kimin yanında olduğunu(!) merak etti ve PlayStation 5 ile Xbox Series X’i karşılaştırdı. Twitter algoritması, Xbox Series X’i öne çıkararak tercihini göstermiş oldu.

Twitter'ın Xbox Series X'i PlayStation 5'e tercih ettiği tweet

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Kişisel Twitter hesabım üzerinden gerçekleştirdiğim karşılaştırmada ise Twitter algoritmasının iki büyük rakip olan iPhone 11 Pro Max ile Samsung Galaxy S20 Ultra’dan hangisini tercih edeceğini görmek istedim ve Twitter, Galaxy S20 Ultra’yı öne çıkarmayı tercih etti.

Twitter'ın Samsung Galaxy S20 Ultra'yı iPhone 11 Pro Max'e tercih ettiği tweet

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Webtekno Twitter hesabından gerçekleştirdiğimiz karşılaştırmada ise Twitter'ın gülen yüz emojisini mi yoksa üzgün yüz emojisini mi öne çıkardığını görmek istedik ve sonuç olarak en azından Twitter'da yüzümüzün güldüğünü gördük.

Twitter'ın gülen yüz emojisini üzgün yüze tercih ettiği tweet

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