Sosyal medya devi Twitter, Fleets hikâyelerine emojiler eklemenizi sağlayacak 'Twemoji' özelliğini Japonya'da test etmeye başladı. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılar için yayınlanacağın bilinmiyor.

Sosyal medya devi Twitter, son haftalarında fazlasıyla önemli yeni özellikleri kullanıcılarına sunmuştu. Dev platform, artık her sosyal medya uygulamasında olmazsa olmaz olan hikâyeler özelliğini Fleets ile getirmiş, sesli direkt mesaj özelliğini de test etmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günse Twitter'a gelecek yeni bir özelliğin haberi verildi. Twitter Japonya'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda Fleets hikâyeleri için kullanıma sunulacak yeni emojiler gösterildi. "Twemojis" ismiyle çıkış yapacak emojilerin haberi, Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Sam Haveson tarafından İngilizce olarak da paylaşıldı.

Fleets'e emojiler geliyor:

Sam Haveson, yaptığı paylaşımda Japonya'daki iOS kullanıcıları için Fleets'te sticker özelliğini yayınladıklarını duyurdu. Sticker arama ve özel Twemojis setiyle geldiği belirtilen yeni özellik, Sam'in sözlerine göre insanların hikâyelerinde daha fazla şey anlatmalarını sağlayacak.

Şu an için yalnızca Japonya'da kullanılabilen bu özelliği kullanmak da oldukça basit. Fleets paylaşırken ekranda yer alan gülen yüz simgesine bastıktan sonra karşınıza sticker seçenekleri çıkıyor. Belli bir sticker arayışındaysanız arama bölümünü kullanarak dilediğiniz tarzda sticker bulabiliyorsunuz.

Twitter'ın yeni özelliğinin ne zaman tüm dünya için yayınlanacağı bilinmiyor. Fakat tahminlere göre özellik, dünyaya parça parça yayılmak yerine bir anda tüm dünyadaki kullanıcılar için kullanılabilir olacak. Yeni özelliğin Fleets kullanımına nasıl bir etki yapacağını söylemek için henüz erken.