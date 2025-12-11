Twitter Geri mi Dönüyor? "Operasyon Mavi Kuş" Adlı Bir Girişim Twitter'ın Haklarını Almak İstiyor!

ABD'de kurulan bir sosyal medya girişimi, Twitter'ı yeniden canlandırmak için harekete geçti. Resmî başvuru yapan ekip, Twitter marka haklarını satın almak ve tescillettirmek istiyor. Peki böyle bir olay mümkün mü?

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın zamanında 44 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir rakama satın aldığı "Twitter" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal medya üzerine kurulan Operation Bluebird isimli bir şirket, Twitter'a dair tüm hakları satın almak için harekete geçti. Üstelik hukukçular, böyle bir şeyin mümkün olabileceğini söylüyorlar.

Elon Musk ve ekibi, Twitter'ı satın aldıktan sonra X ismine dönüştürdü. Platformun ruhu yaşatılmaya devam etti ancak resmî olarak Twitter devri sona erdi. Ayrıca alan alı değişikliği bile yapıldı. Yani Elon Musk, zaten Twitter markasından vazgeçmişti.

Operation Bluebird tam olarak ne yapmak istiyor?

ABD merkezli sosyal medya girişimi, "twitter.new" isimli bir sosyal medya platformu kurdu. Öte yandan; operasyonel süreci sorunsuz olarak yürütebilmek ve "Twitter" ile "tweet" ibarelerini rahat rahat kullanabilmek için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvurdu. Başvurunun onaylanması durumunda Twitter markası, Operation Bluebird bünyesine geçmiş olacak.

Operation Bluebird'ün kurucularından biri, Twitter'ın marka avukatlığını yapan Stephen Coates. Üstelik söz konusu başvuruyu yapan isim de kendisi. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda geçmişte Twitter adına çalışmış olan bir grup kişinin, eski platformu yeniden getirmek istediği sonucuna ulaşabiliyoruz. Ancak şunu da açıkça belirtmemiz gerekiyor; Operation Bluebird'ün gitti yol çok da sorunsuz değil. Bağımsız avukatlar, Elon Musk ve ekibinin Twitter markasını bıraktığı için başvurunun onaylanabileceğini ancak X'in devreye girip karşı dava açma hakkı olduğunu söylüyorlar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...