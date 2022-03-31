Twitter, iPhone 6'ya Veda Etti: Peki iPhone 7 Ne Olacak?

iPhone 6 kullanıcıları, bu hafta itibarıyla artık Twitter'a zorunlu olarak veda etti. Peki, iPhone 7 kullanıcılarını kaderi ne olacak? Bugün iPhone 7 alsanız sizi ne kadar götürecek? Bu soruların cevabı, bu içeriğimizde.

Apple’ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en efsaneleşen modellerinden birisi olan iPhone 6, günümüzde halen yüz binlerce insan tarafından kullanılmaya devam ediyor. Model, son olarak iOS 12 güncellemesini almıştı. Bu durum birçok uygulamayı engellemezken 2021’in başında Twitter, iOS 12 desteğini geri çekmişti. Yine de iPhone 6 kullanıcıları, Twitter’ın eski versiyonunu kullanarak uygulamaya giriş yapabiliyorlardı.

Bu haftaysa Twitter, iOS 12’nin ardından iOS 13 desteğini de geri çekti. Artık iOS 14 ve üzerinde çalışan ve güncelleme alan uygulama, iPhone 6 kullanıcılarını ise ardında bıraktı. Son güncellemeyle birlikte iPhone 6 kullanıcıları, Twitter uygulamasında Tweetleri yükleyememeye, dolayısıyla Twitter’ı kullanamamaya başladı.

Peki, iPhone 7'nin ne kadar ömrü olacak?

Apple’ın 2016 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 7 modeli, son olarak en güncel iOS sürümü olan iOS 15.4 güncellemesini almıştı. Dolayısıyla şu anda Twitter dahil tüm iOS uygulamaları, iPhone 7 ile sorunsuz bir şekilde çalıştırılabiliyor. iPhone 6’nın Twitter desteğini işletim sistemi desteğinin iki nesil üstüne çıkmasının ardından kaybettiğini düşünürsek, iPhone 7’nin mevcut durumda en az üç yıl daha destek alacağını söyleyebiliriz. Öte yandan kesin olmamakla birlikte iPhone 7’nin iOS 16 işletim sistemi sürümünü de alacağı belirtiliyor. Bu gerçekleşirse, iPhone 7’nin kullanım ömrü daha da uzayacaktır.

Bugün iPhone 7 alsanız sizi ne kadar götürür?