Twitter, kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntüleri işleme biçimini değiştiriyor ve artık Twitter Web üzerinden paylaşılan JPEG formatındaki görsellerin kalitesini düşürmeyecek.

Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için özellikle fotoğrafçıları sevindirecek yeni bir değişikliğini duyurdu. JPEG görüntü dosyalarını işleme biçiminde yapılan değişiklikle, artık paylaşılan fotoğrafların kalitesi düşmeyecek. Ancak bu güncelleme, web site ile sınırlı kalacak.

Twitter mühendisi Nolan O'Brien, hesabından paylaştığı bir tweet aracılığıyla artık JPEG kodlamasının web arayüzü aracılığıyla yüklenen resimlerde korunacağını açıkladı. Değişikliğin öncesinde paylaşılan görüntü dosyaları yüksek kalitede ise JPEG'ler %85 korumayla JFIF kalitesine dönüştürülüyordu. Bu nedenle de görsellerin kalitesinde gözle görünür bir düşüş yaşanıyordu.

Twitter, JPEG görsellerin kalitesini koruyacak

O'Brien duyurusunda bazı önemli uyarılar da yaptı. Twitter akışınızda gördüğünüz önizlemeler ve küçük resimler yine sıkıştırılmış ve kalitesi düşürülmüş olarak görünecek. Ancak resmi tam boyutlu olarak görüntülediğinizde farkı anlayabileceksiniz. Aslında bu, bitmap kodlamanın (ikili sayılar olarak depolanan renk bilgilerinin) olduğu gibi korunacağı, ancak önceden olduğu gibi EXIF verilerinin (kamera ayarları, konum ve görüntü tarihi hakkında bilgiler) sıkıştırılmamış JPEG dosyalarından kaldırılmaya devam edileceği anlamına geliyor.

O'Brien’a göre dosya boyutu 5 MB'ın üzerinde veya bir boyutu 4096 pikselin üzerinde olan resimler, yine dönüştürülecek ve kalitesini kaybedecek. Hatta yönünü değiştirmek için döndürülen veya üzerinde değişiklikler yapılan görüntüler de dönüştürülecek.

Söz konusu güncelleme ufak bir değişiklik gibi görünüyor ancak O'Brien'in tweet'ine eklediği örnek görsele bakılırsa, bu gelişme fotoğraf tutkunları ve Twitter üzerinden tasarımlarını paylaşan profesyoneller için büyük fark yaratacak.