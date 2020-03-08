Twitter, Nefret Söylemleri Politikasını Genişletiyor

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, platformundaki nefret söylemlerini azaltma konusunda oldukça kararlı gözüküyor. Platform, bunun için nefret söylemleri politikasını da giderek genişletiyor.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi de Twitter. Gün içerisinde milyonlarca aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan platform, gündem belirleyebilecek kadar da güçlü bir etkiye sahip.

Ancak milyonlarca kullanıcıya ve gündemi belirleyebilecek güce sahip olan platformda da nefret söylemleri gibi bazı problemler bulunuyor. Sosyal medya platformu, bu sorunu halledebilmek için nefret söylemleri politikasıyla ilgili bazı değişikliklere gitmişti. Mikroblog sitesi, nefret söylemlerinin de sınırlarını genişletiyor.

Yaş, engel ve hastalığı hedef alan tweetler

Twitter, yaptığı yeni değişiklikle birlikte bundan sonra yaş, engel ya da hastalıklarla ilgili atılan nefret içerikli tweetleri de platformdan silmeye başlayacak. Sosyal medya platformu, temmuz ayında yaptığı değişikliklerde de dini gruplar, ırk ve cinsiyeti de bu grup içerisinde dahil etmişti. Yapılan yeni değişikliklerle birlikte kapsam daha da genişlemiş oldu.

Şirket, ‘dehumanizing speech’ olarak adlandırdığı nefret içeren söylemleri Eylül 2018’de engellemeye başlamıştı. Mikroblog sitesi, o dönemlerde uyguladıkları bu politikaya dair geri dönüşler toplamış ve 2 haftalık süre içerisinde 30’dan fazla ülkeden 8 binden fazla yanıt toplamıştı.

Şirketin benimsediği bu politika uygulanmaya başladıktan sonra kullanıcılar tarafından oldukça olumlu geri dönüşler almıştı, ayrıca biraz daha belirginleştirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Bu geri dönüşleri dikkate alan Twitter, dini hedef alan söylemleri de silmeye başlamıştı. Şimdi bu söylemlere yaş, engel ve hastalık da eklenmiş oldu.

Sosyal medya platformu, yaptığı açıklamada bu politikasına yakın bir zaman içerisinde daha fazla grubun ekleneceğini ifade etti. Peki, siz Twitter’ın yeni politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?