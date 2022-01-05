Twitter'da Av. Kendine Seküler isimli kullanıcı, Aralık ayında paylaştığı ve kısa sürede popüler olan bir tweet'ini NFT olarak 'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' başlığı ile satışa sundu. NFT tweetin satışa çıkarıldığı fiyat ise 419 ethereum yani yaklaşık 1,5 milyon dolar.

NFT'lerin popülaritesi her geçen gün artarken devasa projelerden basit bir sms'e kadar her şeyin NFT'ye dönüştüğünü gördük. Örneğin Twitter'da atılan ilk tweet, 2,9 milyon dolar karşılığında bir Türk tarafından satın alınmıştı. Bir başka örnek ise başarılı medya sanatçısı Refik Anadol'un bir koleksiyonunun NFT olarak 5,1 milyon dolara satılması olmuştu.

Bu tür sayısız örnekle karşılaştığımız bu kısa sayılabilecek sürede NFT giderek daha da popülerleşti. Ülkemizden gelen yeni bir NFT örneği ise yine Twitter'da karşımıza çıktı. 'Av. Kendine Seküler' isimli bir Twitter kullanıcısı, platformda paylaştığı ve kısa sürede popüler hale gelen bir tweet'ini yaklaşık 1,5 milyon dolara satışa çıkardı.

'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' isimli NFT satışta

'Av. Kendine Seküler' kullanıcısnın Aralık ayında paylaştığı ve kurdaki hızlı değişimi gösteren mizahi tweet, kısa sürede ilgi gördü ve ardından kullanıcı bu tweet'i NFT'ye dönüştürdüğünü açıkladı.

Şimdi ise 'Türkiye Ekonomisinin Çöküşü' başlıklı bu NFT OpenSea'de 419 ethereum'dan satışa çıktı. 419 ethereum, anlık olarak yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde. Henüz bir teklif verilmemiş ancak hem tweet'in popülerliği hem de NFT'lere olan ilgi, bu tweet'in NFT olarak bu fiyata satılabilmesine ihtimal vermemizi sağlıyor diyebiliriz.