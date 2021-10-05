Adeta görsel bir şölen ortaya koyan eserleriyle tanıdığımız Refik Anadol'un Machine Hallucination isimli NFT koleksiyonu, oldukça yüksek bir fiyata kendine alıcı buldu. Milyon dolarlık bir eseri NFT ile satan sanatçı, satışın gerçekleştiği platforma da teşekkürlerini iletti.

1985 yılında İstanbul’da doğan ve güncel olarak Kaliforniya Üniversitesi Medya Sanatları Okulunda öğretim görevlisi olan Refik Anadol, geçtiğimiz aylarda tamı tamına 87 bin dolara NFT üzerinden video eserini satmasıyla gündemimize gelmişti. Şiirsel bir heykel şeklinde nitelendirilen eserin satış fiyatı, şimdikinin yanında oldukça küçük kalıyor.

Machine Hallucination isimli NFT koleksiyonu açık artırmayla satışa sunulan sanatçı, söz konusu eserini tamı tamına 5,1 milyon dolara sattı. Popüler müzayede evi Sothebys platformunda gerçekleşen açık artırmanın ardından Refik Anadol, yaptığı paylaşımda platforma ve platformun yöneticisine teşekkür etti.

NFT koleksiyonu 5,1 milyon dolara satıldı:

NFT koleksiyonu tamı tamına 5,1 milyon dolara alıcı bulan sanatçı, sevincini Twitter üzerinden paylaştı. Listelerde Machine Hallucinations eserini gösteren Anadol, Sothebys platformuna ve platformun başkanı olan Max Moore’a teşekkürlerini iletti.

Geçtiğimiz aylarda Makine Hatıraları: Uzay sergisinden 5 şahane eserini sizlere aktardığımız sanatçı, gerçekleşen son satışlar birlikte NFT dünyasından bolca övgü aldı.

Refik Anadol’un eserlerini dünyanın farklı yerlerinde görmüş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Zira sanatçının San Francisco’da başlayıp havaalanlarından geçen ve oradan da Walt Disney Konser Salonuna uğrayan kariyeri, Avustralya’ya da uğrayıp güncel olarak İstanbul’a kadar uzanıyor. Burada durmayacağı da kesin

Sanatçının 87 bin dolara alıcı bulan eserini görmek için ilgili haberimize göz atabilirsiniz. Refik Anadol’un Machine Hallucinations - Space: Metaverse koleksiyonuna ulaşmak için de bu linki kullanabilirsiniz.