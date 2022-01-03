NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından "Bored Ape", 2,2 milyon dolarlık bir hırsızlıkla sarsıldı. OpenSea isimli NFT platformunda çalınan eserler üzerine alım satım işlemleri durduruldu. Yatırımcılar, yaşananlara tepki göstermeye başlamış durumda.

Kripto para dünyasının yeni trendlerinden NFT'ler, büyük bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Sektördeki en popüler pazarlardan bir tanesi olan OpenSea'de, tam 2,2 milyon dolarlık NFT hırsızlığı gerçekleştirildi. NFT'lerin nasıl çalındığı tam olarak bilinemezken OpenSea'nin alım satım işlemlerini durdurması, kullanıcıların tepkisiyle karşılaştı. Zira bu olayla hem merkeziyetçilik hem de güvenlik sorunları tartışmaya açılmış oldu.

NFT dünyasındaki en popüler koleksiyonlardan bir tanesi, "Bored Ape"ydi. Bir dizi maymunun yüz ifadelerini anlatan koleksiyon, BoredApeYachtClub tarafından oluşturulmuştu. İşte bu koleksiyonda yer alan tam 15 NFT, bir şekilde başkalarının eline geçmiş durumda. NFT'lerin geri alınıp alınmayacağı bilinmezken NFT dünyasını, OpenSea'yi ve yatırımcıları nelerin beklediği şu an için tam bir muamma.

OpenSea'den henüz açıklama gelmedi

Koleksiyonda yer alan bazı NFT'leri görüyorsunuz.

Yaşanan olay, yatırımcıların gözünü kulağını OpenSea'ye çevirdi. Ancak şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu da yatırımcıların kafalarındaki soru işaretlerini artırıyor. Zira NFT dünyasında uzun zamandır hırsızlık olayı yaşanmamıştı. OpenSea'nin bu süreci iyi bir şekilde yönetememesi, platformun pazardaki yerini kaybetmesine de yol açabilir gibi görünüyor.

Bu arada; NFT'lerin sahibi Todd Kramer, konuyla ilgili garip bir tutum sergiledi. Öyle ki ilk kez 29 Aralık 2021'de paylaşım yapan Kramer, NFT'lerinin çalındığını ileri sürdü. Ancak birkaç saat içerisinde tweeti silen Kramer, 30 Aralık'ta bir kez daha aynı iddiayı gündeme getirdi. İşin ilginç tarafı, ikinci paylaşım da garip bir şekilde silindi. Neden böyle bir şey yapıldığına kimse anlam veremiyor...