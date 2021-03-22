İlk Tweet 2,9 Milyon Dolar Karşılığında Artık Bir Türk'e Ait

Blockchain’le şifrelenmiş video, içerik ve tweetlerin satışı gittikçe popülerleşiyor. Twitter'ın CEO'su tarafından 15 yıl önce atılan ve geçtiğimiz haftalarda açık arttırmaya çıkan ilk tweet sonunda resmen bir Türk’e ait oldu.

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’e ait ilk tweete en yüksek teklifi veren Sina Estavi, bugün itibariyle açık arttırmanın sona ermesiyle beraber resmen Jack Dorsey’in tweetinin sahibi oldu. 2006 yılında atılan tweet NFT haline getirilmiş ve Valuables BY Cent üzerinden satışa çıkarılmıştı. Açık artırma birkaç saat önce resmen tamamlandı.

2,9 milyon dolar teklif karşılığında Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in attığı tweet, Oracle’ın CEO’su Sina Estavi’nin oldu. Twitter üzerinden attığı Türkçe tweetler nedeniyle birçok kişi Estavi’nin Türkçe öğrenmiş bir yabancı olduğunu düşünüyordu. Kendisi “Aslen Türk’üm” diyerek tartışmalara da son noktayı koymuştu. Bununla beraber Twitter’ın ilk tweetinin Türk’lerde olması da eğlenceli bir gurur kaynağı oldu.

Estavi 3 tweetin daha sahibi

Estavi’nin Valuables BY Cent’ten aldığı 3 tweet daha bulunuyor. CryptoCobain isimli kullanıcının attığı 128,88 dolar verdiği iki tweet ve yine Bitcoin hakkında atılmış kendisinin de etiketli olduğu Eshtebahekhoob isimli Twitter kullanıcısının tweetini 125,85 dolara almış durumda.

Meta verileri ve dijital imzalarına sahip olduğu tweetlerin henüz gelecekte nasıl kullanılabileceği henüz net olarak bilinmiyor ancak bunun bir “dijital koleksiyon” olduğunu unutmayın. Özellikle Jack Dorsey’in tweeti adeta nadide bir parça. Dünya dijitalleşmeye devam ettikçe birçok eski alışkanlığımızda “dijitalleşiyor”. Koleksiyonlar, müzik listeleri, oyun koleksiyonları gibi birçok içerik artık tamamen dijitalleşmiş durumda.

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