Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz ay Türkiye’de temsilci bulunduracağını duyurmuştu, dün Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi resmi olarak kuruldu.

Sosyal medya devlerini yakındıran ilgilendiren, sosyal medya yasası nedeniyle geçtiğimiz aylarda birçok şirkete ciddi cezalar kesilmişti. Twitter bu süreç içerisinde temsilci atayacağını açıklayan son şirket oldu. Dün itibariyle de Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi tescil ettirilip Türkiye temsilcisi olarak San Francisco’da yaşayan Kevin Cope atandı.

22 Nisan 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün kaydına göre Twitter’ın Türkiye ofisi Levent’te bulunan Kanyon ofiste yer alıyor. Dün itibariyle çalışmasına resmi olarak başlayan firmanın 6 ayda bir devlete rapor sunması bekleniyor. Yılda iki kez hazırlanacak Türkçe rapor, BTK’ya da bildirilecek. Hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğunda sosyal medya devleri BTK’ya bildirim yapmak zorundalar.

Twitter birçok faaliyet alanında tescil aldı

Twitter sicil kaydı sırasında birçok alanda faaliyet izni de aldı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kayıtlarında da yerini alan Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin faaliyet alanları ise şöyle belirlendi:

“Twitter grubunun global faaliyetleri, ürünleri, idari ve işletmesel süreçleri ile ilgili olarak stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, regülasyon, içerik, proje vb. konularında destek sağlamak, yukarıda sayılan her türlü konuda diğer teknik, profesyonel destek, danışmanlık ve hizmet faaliyetlerini yürütmek; internet ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek; internet hizmetleri ve uygulamalarını geliştirmek; internet reklamcılığı da dahil olmak üzere reklamcılık ile ilgili her türlü ürün ve hizmet için doğrudan veya dolaylı olarak satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak; yazı, işaret, sembol, resim, fotoğraf, video, ses dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kullanıcılar tarafından meydana getirilecek içerikler ile ifade ve gönderilerin internet ortamına aktarılmasına ilişkin internet siteleri, platformlar ve uygulamaları kurmak, bunları işletmek, yönetmek ve geliştirmek; her türlü dijital ortamdaki her türlü içerik hizmeti faaliyetlerinde bulunmak; her türlü web portalı faaliyetlerinde bulunmak; her türlü bilgisayar programlama faaliyetlerinde bulunmak (uygulama, veri tabanı, sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.). Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü diğer iş ve işlemleri yapabilir, gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir; her türlü hukuki, ticari, endüstriyel, finansal ve diğer işlemlerde ve taahhütlerde bulunabilir, sözleşmeler akdedebilir.”

Google’ın yeni şirket açması ve TikTok’un İrlanda üzerinden temsilci atamasının ardından Twitter’ın da bu adımı atması aslında sosyal medya şirketlerinin “yapmayız, yaptıramazsınız” söylemlerinin altının ne kadar boş olduğunu da gösteriyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.