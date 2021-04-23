Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik ile kullanıcılar, kendileri için bir "bahşiş kutusu" oluşturabilecekler. Böylelikle diğer Twitter kullanıcıları, farklı ödeme araçlarını kullanarak paylaşımlarını beğendikleri kullanıcıları maddi olarak destekleyebilecekler.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan Twitter, bugüne kadar sayısız paylaşımda bulunan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan fenomen ya da içerik üreticilerin para kazanmasını sağlayacak herhangi bir yol sunmamıştı. Yaşanan son gelişmeler ise bu durumun değişebileceğini gözler önüne seriyor.

Sosyal ağ uygulamalarına uyguladığı tersine mühendislik işlemleri ile uygulamalara gelecek yenilikleri ortaya çıkaran Jane Manchun Wong, Twitter'ın yaklaşmakta olan bir özelliğini keşfetmeyi başardı. Yapılan keşfe göre Twitter, yakın bir gelecekte kullanıcıların "bahşiş kutusu" oluşturmasına imkan tanıyacak. Bu sayede takipçileri, kullanıcıyı desteklemek için bahşiş verebilecek.

Twitter'ın yeni özelliği böyle görünecek

Wong'un keşfettiği özellik, Twitter'daki profil sayfalarına yeni bir buton geleceğini gözler önüne seriyor. Üzerinde para simgesi olacak bu butona tıklayan kullanıcılar, farklı ödeme araçları ya da platformlar aracılığıyla takip ettikleri Twitter kullanıcısı için bağışta bulunabilecekler. Şu an için tespit edilen bağış araçları arasında Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo yer alıyor. Şirket ayrıca, bir süredir Superfollow isimli bir ücretli abonelik sistemi ile Twitter'ın Clubhouse'a benzeyen özelliği Twitter Spaces'a da bahşiş kutusu özelliği getirmeye çalışıyor.

Twitter'ın yaklaşmakta olan özelliği ile ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Haliyle bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ve kullanılabilmesi için ne gibi koşulların sağlanması gerektiği bilinmiyor. Ancak Jane Manchun Wong'a göre söz konusu özellik, neredeyse hazır durumda. Yani kullanıcılar, yakın bir gelecekte bu özelliği kullanmaya başlayabilirler.