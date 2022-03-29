Birçok İnternet Sitesine Erişim Sıkıntısı Yaşanıyor

29 Mart 2022 tarihinde saat 21.30 civarından itibaren büyük ve küçük siteler dahil olmak üzere birçok siteye erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sorunun kaynağı veya çözülüp çözülmediği konusunda henüz bir gelişme yok.

Geçtiğimiz saat içerisinde birçok kullanıcı, Downdetector.web’e girdiği verilerle birçok siteye erişimde sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. Kullanıcı geri dönüşlerine göre erişimde sıkıntı yaşanan siteler arasında Türk Telekom, Twitter, Instagram, LinkedIn ve Pinterest gibi demirbaşlar da bulunuyor.

Erişim engelinin sebebinin nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor. Hatta sıkıntının dünya genelinde mi yoksa sadece bizim ülkemizde mi olduğuna dair net bir bilgi de yok. Şu an için sitelerdeki erişim sıkıntısı azalmış gibi görünüyor.

Zaman ilerledikçe sıkıntı düzelse de tamamen çözülmüş değil

Özellikle resimde de görebileceğiniz gibi geçtiğimiz saat içinde en çok şikayet Twitter tarafında olmuş ve gözle görülür bir azalma da yok. Ancak Twitter dışında büyük bir sıkıntı gözlemlenmemiş. Siz bir sıkıntı yaşadınız mı? Eğer bir siteye erişim sıkıntısı yaşadıysanız yorumlarda lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın.