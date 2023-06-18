Elon Musk, Twitter'ın akıllı TV'ler için bir video uygulaması geliştirdiğini duyurdu. Bu uygulama sayesinde uzun soluklu Twitter videolarını büyük ekranda izlemek mümkün olacak.

Twitter, yakın zamanda platformda paylaşılan videolar için farklı bir arayüz tasarımını canlıya almıştı ve Musk, Twitter videolarına artık daha çok önem verileceğini söylemişti. Ünlü milyarder, kendisine Twitter’da yöneltilen bir istekle birlikte akıllı televizyonlarında Twitter deneyimini yaşamak isteyenlere bir müjde verdi.

Twitter tabii ki de tarayıcılar ve akıllı telefonlar için optimize edilmiş bir platform ancak akıllı televizyonlar için de yine tarayıcı yoluyla mevcut. Ancak video izlemek, akıllı televizyon kumandasıyla kontrol ederken biraz eziyet olabiliyor. Musk da bu konuda adım attıklarını duyurdu.

Akıllı televizyonlar için Twitter video uygulaması geliyor

İngiliz rapçi Zuby ile 97 dakika süren bir röportajın videosunun altında bir kullanıcı, Musk’a "Akıllı TV'ler için Twitter video uygulamasına gerçekten ihtiyacımız var" dedi ve Musk da gelen bu isteğe “Geliyor” şeklinde yanıt verdi.

Musk bunu hep yapıyor, kendisine yöneltilen bir soruya veya isteğe “Geliyor”, “Yolda”, “Halledeceğiz” gibi yanıtlar veriyor ancak hiçbir zaman detayını ilk başta açıklamıyor. Şimdi ‘geliyor’ dediği akıllı televizyonlar için Twitter video uygulaması hakkında da bir ayrıntı paylaşmadı.

Twitter'ın TV'ler için video uygulamasının ücretli Twitter Blue aboneliğinin bir parçası olup olmayacağı da merak konusu. Şu anda, Apple TV kullanarak Twitter'dan canlı yayın videolarını büyük ekranda izlemek mümkün. Xbox veya Android TV sahibi olanlar ise cihazlarında web tarayıcısı kullanarak Twitter'a göz atabiliyorlar. Bakalım bizleri nasıl bir uygulama bekliyor olacak.