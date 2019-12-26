Uber Mağdurları Platformu, Uber'e Dava Açmaya Hazırlanıyor

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e, haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda UBER'e erişim engellenmişti. Şirketin Türkiye'deki faaliyetlerinin sonlandırılmasının ardından araç sahipleri de UBER'i dava etmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli yolcu taşıma şirketi Uber, ülkemizde de bir dönem oldukça popüler olmuştu. Ancak taksi plakası sahipleri ve sürücüleri Uber'in haksız rekabete yol açtığını iddia ederek şirkete dava açmışlardı. Açılan dava sonucu mahkeme, UBER'in faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet uygulamalarına erişimin engellenmesine hükmetmişti.

Şimdi de Uber Mağdurları Platformu, yüzlerce araç sürücüsü ve sahibi şirketin kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle avukat tutarak dev ulaşım platformu Uber'e dava açmaya hazırlanıyor. Platformun avukatlarından Samet Gülaydın, Uber'in uluslararası tanınırlığı olan bir marka olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de faaliyetlerine Uber başlamıştı fakat diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye'de sadece 'Uber X Large’ araçları kullanıyordu. Taksiciler haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla dava açtı. Uber hiçbir gerekçe göstermeden faaliyetine son verdi. Şimdi buradaki asıl mesele; Uber Türkiye'de hizmetini vermeye başladıktan itibaren Uber araç sahipleri ve şoförlerine araç alınması, yatırım yapılması konusunda çok ciddi teşviklerde bulundu. Uber'in hiçbir haklı gerekçe göstermeden bu hizmetleri bir anda durdurması neticesinde; Uber ve hizmetlerine yönelik çalışma yapmak amacıyla araç alanlar, özellikle araç sahipleri bu konuda çok ciddi zararlara uğradı. Şoförler de bu noktada bu eğitimlere tabi tutuldu, sertifikayla işe başladılar. Uber'in yapmış olduğu bu gerekçe göstermeden piyasadan çekilmesine hizmetleri durdurması noktasında oluşan zararın tazmini davamızın konusudur. Esas itibariyle biz burada sürücüler ve araç sahiplerinden menfaatlerini bir zarar geldiğinden dolayı dava açıyoruz."

Yaklaşık 1000 kişi, Uber'e dava açacak

Platformun avukatlarından Alparslan Saraç da, "'UBER Türkiye'den çekildi' gerçek anlamıyla bu doğru değil. UBER sistemini aktif bir şekilde tutuyor, fakat çalışma arkadaşlarını bir günde değiştirdi. Mayıs ayı sonu itibariyle sadece yasal olarak taksicilik yapanlarla çalışıyor, sistem sadece onlara açık. UBER sürücüleri kredi kartıyla araç aldılar, UBER gibi başka bir kiralama sistemi olmadığı için çalışamıyorlar ve araçlarının fiyatında çok ciddi düşüş oldu. UBER’le yaptığı ticaretten sonra evine haciz gelen Ulaş Önder, intihar etti. Babası da müvekkillerimiz arasında. UBER’in önüne çelenk bıraktı mağdurlar fakat UBER eski sürücüleri için hiçbir çalışma yapmadı." diye konuştu.

Avukat Saraç, Tekstilkent'te UBER sürücüleriyle yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, yaklaşık 1000 kişinin bu ay sonunda dava açacağını belirtti.

Uber yüzünden oğlumun intihar haberini aldım

Araç sahiplerinden İbrahim Önder, kredi borcuyla 4 araç aldığını, sistem kapanınca borcunu ödeyemez hale geldiğini belirterek, oğlunun bunalıma girip intihar ettiğini öne sürdü.

Önder, "Aradan fazla bir zaman geçmeden Uber'in sistemini kapattığını öğrendik. Araçları kredi borcuyla almıştık, sistem kapanınca ödeyemez hale geldik. Araç UBER’e kayıtlı olduğu için oğlum çalışamadı ve bunalıma girdi. O zaman bize ‘Borçlar aldı başını gitti’ demeye başladı ve 16 Ağustos 2019 sabahında oğlumun intihar haberi geldi. İntihardan sonra iki defa aracı UBER’e gönderdik, ben kendim gidemedim çünkü acım çok büyüktü. Ben paradan da vazgeçtim, aracı gönderdik bize yardımcı olmadılar. ‘Bizim yapacağımız bir şey yok’ dediler. Araçları satmaya çalışıyorum, sistem kapalı olduğu için alıcısı da yok. Çok büyük mağduriyetler yaşıyorum, yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum." dedi.