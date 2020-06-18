Assassin’s Creed: Origins, Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilir

Ubisoft’un oyuncular tarafından beğenilen oyunu Assassin’s Creed: Origins, bu hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilir olacak. Oyunu satın almak isteyen kişiler ise yüzde 80’lik indirimle bu başarılı oyuna sahip olabilecek.

Ubisoft’un 2017 yılında piyasaya sürdüğü ve oyunculardan büyük övgü almayı başaran oyunu Assassin’s Creed: Origins, şimdi daha fazla oyuncuya ulaşmak için hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek. Bizleri Antik Mısır’a götüren bu oyunda, bir suikastçıyı kontrol ederek pek çok olaya müdahale ediyoruz.

Oyunu sınırlı bir süreliğine ücretsiz yapan şirket, bununla beraber bir de indirim yaptı. Eğer, hafta sonu boyunca oynadığınız oyunu beğenirseniz, daha önce yaptığınız eylemler silinmeden yüzde 80’lik indirimle satın alabilirsiniz.

Normalde Ubisoft Store’da 60 Euro’ya satılan oyun, yüzde 80’lik indirimle 12 Euro’ya alınabiliyor. Yaklaşık 92 TL’ye denk gelen bu ücret, diğer platformlardaki satış fiyatıyla karşılaştırıldığında son derece avantajlı görünüyor.

Ubisoft, Assassin’s Creed Origins için sunduğu ücretsiz hafta sonuyla ilgili bir de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Antik Mısır’dayız. Görkemli olduğu kadar entrikalarla dolu bir çağı kapatacak kadar müthiş bir iktidar savaşı yaşanıyor. Suikastçı Kardeşlik Örgütü’nün köklerine yapacağın bu yolculukta karanlıkta kalmış sırları ve unutulmuş efsaneleri gün yüzüne çıkaracaksın... Oyun 19 Haziran 16:00 - 21 Haziran 23:00 (Türkiye yerel saati) tarihleri arasında tümüyle oynanabilir olacak. Assassin’s Creed Origins oyununu hemen indir ve sunucular açıldığında harekete hazır ol” denildi.

Assassin’s Creed Origins’i nasıl indiririm?

Assassin’s Origins’i şimdiden indirip 19 Haziran’da açılacak sunuculara hazırlık yapmak istiyorsanız, öncelikle buraya tıklayarak Uplay hesabınıza giriş yapmalısınız. Eğer bir hesabınız yoksa buradaki linke tıklayarak kaydolabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra, buraya tıklayarak ücretsiz hafta sonu sayfasına ulaşın.

Karşınıza çıkan sayfadaki klavye ve mouse ikonlarının yer aldığı butona tıklayın.

Oyun, ücretsiz oynanabilmesi için kütüphanenize eklendi. Bundan sonra Uplay uygulaması üzerinden oyunu indirebilirsiniz. Oyuna kütüphanenizden erişebileceksiniz. Eğer Uplay uygulamanız yoksa da karşınıza çıkan sayfadaki “Uplay’i İndir” butonuna tıklayabilirsiniz.