Ubisoft, Avatar Oyununun 2022'ye Ertelendiğini Duyurdu

Ubisoft, 2017 yılında duyurduğu Massive Entertainment tarafından geliştirilen yeni Avatar oyununun ileri bir tarih ertelendiğini açıkladı. Uyarlandığı filmi de ertelenen yeni Avatar oyunu, 2022 yılında oyuncularla buluşacak.

2009 yılında vizyona giren ve uzun yıllar boyunca dünyanın en çok izlenen filmi olma unvanını koruyan Avatar, 2021 yılında gösterime girecek yeni filmiyle kaldığı yerden devam edecek. Ancak Avatar, sadece filmden ibaret değil.

Avatar'ın ayrıca yine filmle aynı dönemde çıkan bir oyunu da bulunuyordu: James Cameron's Avatar: The Game. Ancak filmin temel alındığı Ubisoft tarafından geliştirilen oyun, karışık yorumlarla karşılanmıştı. Ubisoft, aradan geçen yıllar sonra tekrar bir Avatar oyunu için kolları sıvamıştı ancak görünüşe göre ertelenmek zorunda kaldı.

Avatar oyunu 2022'ye ertelendi

Ubisoft, Avatar oyununu 2022 yılına erteledi. Yani oyun da Avatar 2 ile benzer bir dönemde çıkış yapacak. Oyun, Nisan 2021 – Mart 2022 mali yılı içerisinde oyuncularla buluşacak. Şirket, daha önce Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine oyunlarının da çıkış tarihini ertelediğini duyurmuştu.

Yeni Avatar oyununun geliştiriciliğini, bir Ubisoft stüdyosu olan Massive Entertainment üstleniyor. Stüdyo, daha öncesinde Tom Clancy's The Division, Assassin's Creed Revelations, Far Cry 3 gibi oyunları geliştirmişti. Massive Entertainment, yeni Avatar oyununda Snowdrop oyun motorunu kullanıyor.

Ubisoft, yeni Avatar oyununun duyurusunu 2017 yılında gerçekleştirmişti. Şirket, yaptığı duyuruda oyunun geliştirilmesi için Massive Entertainment'ın Fox Interacitve ve James Cameron'ın stüdyosu Lightstorm Entertainment ile birlikte çalıştığını dile getirmişti. Avatar'ın yeni oyununun ne zaman çıkacağının henüz kesin olarak belli olmamasının yanında hangi konsollara çıkacağı da henüz bilinmiyor.