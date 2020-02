Ubisoft’un Bugüne Kadar En Çok Satan 17 Oyunu

Assassin’s Creed, Prince of Persia, Splinter Cell ve Rainbow Six gibi efsanevi serilerin yapımcısı Ubisoft, satış anlamında çok yüksek başarı elde etmiş oyunlara sahip. Gelin hangi Ubisoft oyunları en çok satmış birlikte bakalım.

Oyun sektörünün en büyük şirketleri deyince akla gelen ilk isimlerden birisi şüphesiz Ubisoft oluyor. Oyun dünyasına kattığı oyunlar, birden fazla neslin oyunları sevmesine sebep oldu. Özellikle de Assassin’s Creed ve Prince of Persia gibi seriler en unutulmaz Ubisoft oyunları arasındaki yerini her daim koruyacak.

Biz de Ubisoft’un geçmişten günümüze en çok satan oyun serilerine göz atacağız. Listede çok büyük markalardan tutun, belki de adını daha önce duymadığınız seriler dahi bulunuyor. O yüzden dilerseniz bir an önce sondan başa doğru sıraladığımız en çok satan Ubisoft oyun serilerine bakmaya başlayalım.

Not: Listede bulunan seriler için toplam satış sayılarını Ubisoft’un sağladığı verileri baz alarak koyduk. Günümüzden uzak zamanda yapılmış sayımlarla karşılaşabilirsiniz.

En çok satan Ubisoft oyun serileri (Özet liste):​

Assassin’s Creed (140 milyon) Just Dance (70 milyon) Far Cry (50 milyon) Tom Clancy’s Splinter Cell (31 milyon) Rayman (30 milyon) Tom Clancy’s Rainbow Six (26 milyon) Tom Clancy’s Ghost Recon (25 milyon) Petz (22 milyon) Prince of Persia (21 milyon) Driver (20 milyon) Watch Dogs (10 milyon) The Settlers (10 milyon) Brothers in Arms (6 milyon) Anno (5 milyon) Your Shape (3 milyon) The Crew (2 milyon) Red Steel (1 milyon)

17. Red Steel

Red Steel serisi FPS türüne ait oyunlar barındırıyor. Yalnızca Nintendo Wii platformuna çıkarılan seri, buna rağmen 1 milyon satış sayısına erişmesiyle dikkat çekiyor. İlk oyunun çıkış yaptığı 2006 senesi günümüzün aksine hareket odaklı oynanışın yalnızca Wii tarafından tam anlamıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilebildiği bir zamandı.

Nintendo Wii’ye çıkış yapan Call of Duty gibi büyük markalar olmasına karşın, Red Steel Wii özel oyunu olarak çıkan ender serilerdendi. Tamamıyla Wii odaklı üretildiği için de oyunun yeri Wii sahipleri için ayrı. Buna rağmen Red Steel’in ilk oyunu eleştirmenlerden yalnızca ortalama puanlar alabilmişti. Red Steel 2 ise eleştirmenlerden geçer not almayı başarmıştı.

16. The Crew

İlk The Crew oyunu 2014 yılında çıktığı zaman Playstation 4 ve Xbox One konsolları henüz yeni teknolojilerdi. Oyunun iddiası da yeni nesil grafiklere sahip olduğu yönündeydi. Haliyle oyun görsel yanıyla zamanına göre oldukça güçlüydü. Oynanış gibi etkenler de işin içine dahil olunca, The Crew’in aldığı puanlar muhteşem olmasa da ortalama üstü olmuştu.

2018 yılında çıkış yapan ikinci oyunla birlikte IGN ve Gamespot gibi büyük oyun veri tabanlarının verdiği puanlarda artış oldu. Her ne kadar The Crew yer almasa da yakın zamanda gelmiş geçmiş en çok satan yarış oyunlarıyla ilgili bir yazı da yayınlamıştık. O içeriğimize de buradan (LİNK EKLE) ulaşabilirsiniz.

15. Your Shape

Your Shape de hareket odaklı kontrole imkan veren platformlarda görmeye alışık olduğumuz bir seri. Oyunun asıl amacı egzersiz sırasında kılavuzluk etmek. 2009 yılında çıkan Your Shape oyunu yalnızca Wii üzerinden oynanabiliyordu. 2010 yılında çıkış yapan Your Shape: Fitness Evolved ise ülkemizde pek yaygınlaşamayan Xbox 360 Kinect ile uyumlu bir oyundu.

Seriye ait bir çok oyun var. Ancak yapısı gereği çıkış yapabildiği platformların kısıtlı olması, satışlara doğrudan etkili oldu. Listede ilerledikçe göreceğiniz satış sayılarına oranla, 3 milyon oldukça düşük bir sayı.

14. Anno

Anno dünya çapında geniş kitlelere hitap eden bir strateji oyunu serisi. Oyun severlerin ilk kez 1998 yılında Anno 1602: Creation of a New World oyunuyla giriş yapan başarılı seri, üç farklı geliştirici şirket tarafından büyük platformlara yapılmış 10’a yakın oyuna sahip.

Nintendo DS ve mobil cihazlar gibi daha küçük çaplı platformlara yapılmış oyunlarla birlikte toplam oyun sayısı 15’e yaklaşıyor. Tabii ki bir strateji oyunu olduğu için serinin büyük oyunları yalnızca PC platformu üzerinden oynanabiliyor. Zaten Anno kadar detaylı strateji oyunlarını konsol üzerinde görmek pek alışılagelmiş bir durum değil.

13. Brothers in Arms

2005 ve 2008 yılları arasında çıkış yapmış 3 ana oyuna sahip olan Brothers in Arms serisi, zamanla yalnızca mobil platformlar üzerinden gelişmeye devam etti. Serinin ilk iki oyunu 7 ay arayla 2005 yılında çıkış yapan ve eleştirmenlerden oldukça yüksek puan alan oyunlardı.

Üç yıl sonra çıkan üçüncü oyun da olumlu notlar alsa da ilk iki oyuna yetişemedi. Sonrasında mobil platformlara yönelen seri için neden böyle bir karar verildiği bilinmese de birkaç kaynakta oyunun geliştiricisi Gearbox’ın seriyi yeniden başlatmak istediği söylentileri bulunuyor.

12. The Settlers

The Settlers, ilk oyunu 1993 yılında Amiga platformunda çıkış yapan, oldukça fazla detaya sahip bir strateji oyunu serisi. Oyunu detaylandıran özelliklerinden bir tanesi, mikroekonomi ismi verilen bir sistem. Bu sistem sayesinde oyuncuların herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce gerekli kaynakları dikkatlice toplaması gerekiyor.

Serinin günümüze en yakın oyunu 2010 yılında çıkış yaptı. Ancak yeni bir oyunun 2020 yılında çıkış yapacağı da biliniyor. Üstelik ilk oyunu yapan Bluebyte firması tarafından geliştirilecek. Bunun dışında oyunla ilgili pek fazla açıklanmış bilgi yok. Tek bildiğimiz şey oyunu sevenlerin yabancılık çekmeyeceği, günümüz kalitesine yakın bir ürün ortaya çıkarmak istedikleri.

11. Watch Dogs

Watch Dogs, 2014 ve 2016 yıllarında çıkış yapmış iki farklı oyuna sahip. Üçüncü oyuna da 2020 yılı içerisinde kavuşacak olan seri, açık dünya temasını iyi bir şekilde işleyerek bir ‘hacker’ın başından geçenleri anlatan oyunlara sahip. Oyunda cep telefonundan neredeyse her şeye sızmayı başarabilen karakterler yönetiliyor.

Trafikte arabayla giderken dilerseniz trafik ışıklarını değiştirebiliyor, dilerseniz de geçişi engelleyen bariyerleri açıp kapatarak polisi atlatabiliyorsunuz. ‘Downgrade’ denen, oyun çıktığı zaman daha önce gösterilen videolardaki görselliğinden geride kalması anlamına gelen kavramdan nasibini almış olan bu seri, muhtemelen biraz da bu yüzden satış rakamları tarafında pek çok serinin arkasında yer alıyor.

10. Driver

Driver serisi, geçmişinde GT Interactive ve Atari gibi yayımcılara da sahip oldu. Ancak günümüzde yayın hakları Ubisoft’a ait. Oyunun ana unsurları aksiyon, macera ve açık dünya üzerine kurulu. Seri ilk defa 1999 yılında piyasaya sürüldükten sonra 5 farklı ana oyun çıkarıldı.

Serinin seveni ve özleyeni çok fazla insan olsa da Driver 3 ve Driver: Parallel Lines gibi eleştirmenlerden pek de yüksek not alamayan oyunlar mevcut. Çıkış yapan son ana oyun olan Driver: San Francisco ise ortala üstü puanlara sahip.

9. Prince of Persia

Assassin’s Creed serisinin atası olarak kabul edilen Prince of Persia serisi, son oyununa oyun dünyasında henüz günümüzdeki kadar büyük paralar dönmediği zamanlarda kavuşmuştu. Seri, günümüzde yapılmaya devam ediyor olsaydı listenin çok daha başlarında yer alacağından şüphemiz yok.

Oyunların grafiksel anlamda evrim geçirdiği döneme başarıyla uyum sağlayarak üç boyutlu oyunculuğa adapte olan Prince of Persia, oyunun içinde bulunan dövüş ve parkur mekanikleriyle oldukça yenilikçi bir seriydi. Şimdiyse hayranları yeni bir oyun için büyük bir özlemle Ubisoft’tan açıklama bekliyorlar.

8. Petz

1995 yılında ilk defa piyasaya sürülen Petz’in yayın hakları, 2001 yılında Ubisoft tarafından satın alındı. Oyunun amacı ise sanal dünyada bir hayvan sahiplenip, onun bakımını üstlenmek üzerine kurulu. Ubisoft oyunun yayın haklarını satın aldıktan sonra aslen Japonya için üretilmiş bazı oyunları İngilizce gibi diğer diller için de yerelleştirdi.

Oyun, bir hayvan barınağında başlıyor. Burada oyuncular diledikleri hayvanı diledikleri cinsiyette sahiplenebiliyor. Sonrasında gerçek hayatta geçen 3 günde sanal hayvanlar yetişkin yaşa geliyor. Bazı oyunlarda yetişkin yaşa gelmiş hayvanlar kendi yavrularına sahip olabiliyorlar.

7. Tom Clancy’s Ghost Recon

Ghost Recon taktiksel nişancı türünde, uzun zamandır da piyasada olan bir seri. İlk oyunu 2001 yılında çıkarak oldukça olumlu yorumlar alarak sayısız devam oyununun önünü açtı. Tüm seri içinde en çok sevilen oyunlardan birisi, Ghost Recon Advanced Warfighter olarak geçer.

Serinin son çıkan iki oyunu ise çok beğenilmedi. Özellikle 2019 yılında çıkış yapan Ghost Recon Breakpoint, çok sert eleştirilere maruz kaldı. Ancak yine de Ghost Recon serisinin günün birinde eski ihtişamında bir oyunla dönüş yapması son derece mümkün.

6. Rayman

Rayman yalnızca Ubisoft’un değil, oyun dünyasının bütünü için efsanevi bir seri. 1995 yılından günümüze kadar aktif bir şekilde yapımına devam edilen seri,sahip. Serinin ana türü ise platform. Ancak diğer türlere ait bazı alt oyunlar da yapıldı.

Oyunun ana karakteri, oyuna da ismini veren Rayman. Oyunlar da Rayman’in dünyasını işgal eden çeşitli kötü karakterlerden kurtulma çabasını anlatır. Oldukça eğlenceli oynanış mekanikleri sunan oyun, platform oyunları türüne birçok yeni mekanik kazandırdı.

5. Tom Clancy’s Rainbow Six

Toplam satış sayısı: 26 milyon

Aslen bir Tom Clancy romanı olan, sonrasında oyuna adapte edilen Rainbow Six, Ubisoft’un çok sevilen taktiksel nişancı oyunlarından bir diğeri. Serinin oyunlarında, Rainbow adı verilen bir terörist karşıtı timin başından geçenlere yer veriliyor. Seri bir romandan uyarlama olduğu için seneler içinde birçok hikayeli oyunla karşımıza çıktı. Bu durum, Rainbow Six Siege ile değişti.

Rainbow Six Siege, 2015 yılında çıkış yaparak serinin aslında rekabetçi arenalara ne kadar müsait olduğunu gösterdi. Öyle ki, 2015’ten bu yana geçen sürede akif oyuncu sayısı hala çok yüksek. Ayrıca oyunun içinde yalnızca bir süreliğine yer almış bir etkinlikten yola çıkılarak hazırlanan Rainbow Six Quarantine isminde bir oyun bile var.

4. Tom Clancy’s Splinter Cell

Splinter Cell serisi, özellikle 2000-2010 dönemi arasında piyasaya sürülmüş gizlilik odaklı oyunlarla oyuncuların gönlünde taht kurmuş durumda. Serinin ilk oyunları o kadar gizlilik odaklıydı ki, bazı bölümlerde düşman tarafından fark edilmek bile bölümün başarısız olmasına sebep oluyordu.

2006 yılından sonra piyasaya sürülen iki oyunda bu acımasız gizlilik öğeleri pek tercih edilmedi. Ancak o oyunlar da oldukça iyi bir oynanışa sahipti. Çoğu oyuncu için yıllar sonra Sam Fisher’ı kontrol edebilmek harika bir deneyimdi. İnternette yeni bir Splinter Cell oyununun geliştirildiğiyle ilgili dedikodular bulmak mümkün. Ancak Ubisoft tarafından yapılmış bir açıklama yok.

3. Ubisoft - Far Cry

Başlangıcını Crytek ile Yerli kardeşlerin yaptığı Far Cry serisi, Crytek’in Ubisoft bünyesinden ayrılmasıyla bambaşka bir yola doğru gitmeye başladı. İlk oyun da çok beğenilmişti ancak ikinci oyunla beraber serinin seyri tamamıyla değişti. Oyunculara çok daha farklı bir oynanış sunulmaya başlandı.

İkinci oyundaki çevre etkileşimi çağının ötesindeydi. Hatta serinin sonraki oyunlarında bile ikinci oyundaki başarı bazı noktalarda sağlanamadı. Özellikle açık arazide çıkan bir yangını simüle etme konusunda Far Cry 2, Far Cry 5’ten bile daha iyi bir iş çıkarıyor.

2. Just Dance

Just Dance, hareketle kontrol sağlanabilen bir dans oyunu serisi. İlk oyunu 2009 yılında piyasaya sürülen seri, her sene yeni bir oyunla severlerinin karşısına çıkıyor. İsmini de 2008 yılında piyasaya sürülen aynı isimli Lady Gaga şarkısından alıyor. 2009 yılında Wii platformuna çıkan seri, zamanla mobil platformlara kadar genişledi.

Oyundaki amaç, ekranda görülen dans figürlerini taklit etmek. Taklitlerin başarısına göre de alınan puan değişiyor. Bazı danslar içerisinde “Gold Move” denilen, yapılırsa ekstra puan kazanılan figürler de var.

1. Assassin’s Creed

Listemizin birinci ismi tahmin edilebileceği üzere büyük kelimesinin az kalacağı başarılar sağlayan Assassin’s Creed serisi. Özellikle ilk oyunlarıyla oyun sektörüne kattığı mekaniklerle, oyunculara sunduğu hikaye örgüsüyle insanların bilgisayar başına kilitleyen seri, günümüzde dahi düzenli olarak adına yeni oyun geliştirilen ender markalardan biri.

Altaïr Ibn-La'Ahad, Ezio Auditore da Firenze, Edward Kenway, Arno Dorian ve Desmond Miles gibi güçlü karakterleri hayatımıza katan seri, alternatif tarih yönüyle oyunculara Rönesans ve Fransız İhtilali gibi dönüm noktalarında maceralara çıkma şansı verdi. Serinin İstanbul’da geçen bir oyunu olması da bizler için ayrı bir artı.