Ubisoft, dünyaca ünlü serilerinden Driver ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Şirket, Driver için yepyeni projeler üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak bu projelerin tam olarak ne olduğu belli değil.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft, özellikle de yaşı büyük oyuncuları sevindirecek bir açıklama yaptı. Şirket, en son 2011 yılında "Driver: San Francisco" ile karşımıza çıkan Driver serisinin gerçek anlamda ölmediğini açıkladı. Yapılan resmî açıklamaya göre Ubisoft, yeni Driver projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Burada altını çizmemiz gereken husus, birden çok projeden bahsediliyor olması.

Driver serisi, 1999 yılında hayatımıza girdi. Açık dünya türündeki oyun, en çok da otomobil odaklı oyunlardan hoşlanan oyunculara hitap ediyordu. Yıllar içerisinde çeşitli yapımlarla karşımıza çıkan seri, 2011 yılında yayımlanan Driver: San Francisco ile derin bir sessizliğe büründü. İşte yapılan yeni açıklama, artık unutulmaya yüz tutan serinin yepyeni yapımlarıyla tanışabileceğimiz anlamına geliyor.

Ancak Ubisoft, ser verip sır vermedi

Ubisoft, Driver serisi için yeni projeler geliştirdiğini açıklamış olsa da tam olarak ne yaptığına ilişkin bir şey söylemedi. Yani yeni proje denilen şeylerin yepyeni yapımlar mı yoksa mevcut oyunların yeniden yapım versiyonları mı olduğu belli değil. Şirket, gelecekte bununla ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını açıkladı.

Ubisoft'un Driver serisi ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.