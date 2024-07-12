Yaz aylarının gelmesiyle birçok oyun platformunun büyük indirimlerle karşımıza çıktığını görüyorduk. Şimdi ise bunlar arasına Ubisoft katıldı. Dev yayıncı, “Yaz İndirimleri”ni resmen başlattı. Oyunlar, %90’a ulaşan oranda indirime girdi.
Ubisoft’un indirim kampanyası, 25 Temmuz 2024 TSİ 13.00’e kadar devam edecek. Oyun fiyatlarının artık inanılmaz seviyeler çıktığını ve sürekli arttığını biliyoruz. Bu yüzden yeni oyun almayı planlıyorsanız bu tarz fırsatları kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Aşağıdan fiyatı düşen bazı popüler oyunlara ulaşabilirsiniz.
Ubisoft Yaz İndirimleri’nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|424,50 TL (%50)
|Assassin's Creed Odyssey
|999 TL
|99,90 TL (%90)
|Assassin's Creed Valhalla
|999 TL
|199,80 TL (%80)
|Assassin's Creed Unity
|499 TL
|99,80 TL (%80)
|Far Cry 6
|999 TL
|99,90 TL (%90)
|Far Cry New Dawn
|749 TL
|74,90 TL (%90)
|Far Cry Primal
|849 TL
|169,80 TL (%80)
|Far Cry 5
|999 TL
|99,90 TL (%90)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.199 TL
|599,50 TL (%50)
|Skull and Bones
|999 TL
|499,50 TL (%50)
|Prince of Persia The Lost Crown
|999 TL
|599,40 TL (%40)
|The Crew Motorfest
|1.199 TL
|479,60 TL (%60)
|Rainbow Six Siege
|339 TL
|135,60 TL (%60)
|The Division 2
|999 TL
|249,75 TL (%75)
|Watch Dogs Legion
|999 TL
|99,90 TL (%90)
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|124,90 TL (%90)
Ubisoft Yaz İndirimleri kampanyasında fiyatı düşen tüm Ubisoft oyunlarına buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.
UBISOFT20 koduyla %20 ek indirim de kazanabilirsiniz!
Bir sevindirici haber daha var. Ubiosft'un açıklamasına göre yukarıdaki indirimlere ek olarak ayrıca %20 indirim de kazanmanız mümkün. Bunu da sepette sağ tarafta bulunan kod kısmına "UBISOFT20" kodunu yazarak yapabiliyorsunuz. Örneğin FarCry 6'nın fiyatı %90 indirimle 99,90 TL'ye düşmüş. UBISOFT20 kodunu eklediğinizde bunun üstüne %20 daha indirim yapılıyor ve fiyat 79,92 TL'ye düşüyor.