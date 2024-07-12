Ubisoft, Yaz İndirimleri kampanyasını başlattı. Onlarca oyun, kısa süreliğine %90'a varan oranda indirime girdi. Üstelik oyuncular, bunlara ek olarak fazladan %20 indirim de uygulayabiliyorlar.

Yaz aylarının gelmesiyle birçok oyun platformunun büyük indirimlerle karşımıza çıktığını görüyorduk. Şimdi ise bunlar arasına Ubisoft katıldı. Dev yayıncı, “Yaz İndirimleri”ni resmen başlattı. Oyunlar, %90’a ulaşan oranda indirime girdi.

Ubisoft’un indirim kampanyası, 25 Temmuz 2024 TSİ 13.00’e kadar devam edecek. Oyun fiyatlarının artık inanılmaz seviyeler çıktığını ve sürekli arttığını biliyoruz. Bu yüzden yeni oyun almayı planlıyorsanız bu tarz fırsatları kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Aşağıdan fiyatı düşen bazı popüler oyunlara ulaşabilirsiniz.

Ubisoft Yaz İndirimleri’nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli fiyatı Assassin's Creed Mirage 849 TL 424,50 TL (%50) Assassin's Creed Odyssey 999 TL 99,90 TL (%90) Assassin's Creed Valhalla 999 TL 199,80 TL (%80) Assassin's Creed Unity 499 TL 99,80 TL (%80) Far Cry 6 999 TL 99,90 TL (%90) Far Cry New Dawn 749 TL 74,90 TL (%90) Far Cry Primal 849 TL 169,80 TL (%80) Far Cry 5 999 TL 99,90 TL (%90) Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL 599,50 TL (%50) Skull and Bones 999 TL 499,50 TL (%50) Prince of Persia The Lost Crown 999 TL 599,40 TL (%40) The Crew Motorfest 1.199 TL 479,60 TL (%60) Rainbow Six Siege 339 TL 135,60 TL (%60) The Division 2 999 TL 249,75 TL (%75) Watch Dogs Legion 999 TL 99,90 TL (%90) Watch Dogs 2 1.249 TL 124,90 TL (%90)

Ubisoft Yaz İndirimleri kampanyasında fiyatı düşen tüm Ubisoft oyunlarına buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.

UBISOFT20 koduyla %20 ek indirim de kazanabilirsiniz!

Bir sevindirici haber daha var. Ubiosft'un açıklamasına göre yukarıdaki indirimlere ek olarak ayrıca %20 indirim de kazanmanız mümkün. Bunu da sepette sağ tarafta bulunan kod kısmına "UBISOFT20" kodunu yazarak yapabiliyorsunuz. Örneğin FarCry 6'nın fiyatı %90 indirimle 99,90 TL'ye düşmüş. UBISOFT20 kodunu eklediğinizde bunun üstüne %20 daha indirim yapılıyor ve fiyat 79,92 TL'ye düşüyor.