Ubisoft Tarihinin En Popüler 8 Oyunu

30 yılı aşkın süredir oyun dünyasına yön veren Ubisoft, pek çok unutulmaz yapıma imzasını attı. Resmi satış rakamlarından yola çıkarak şirketin bugüne kadar satışa sunduğu en popüler oyunları derledik.

Ubisoft, ana merkezi Fransa’nın Montreuil kentinde bulunan bir oyun dağıtıcı ve geliştirici firması. Tarihin en etkili oyun şirketlerinden birisi olan Ubisoft, aslında çoğu ülkede televizyonun bile yeni bir teknoloji olduğu zamanlarda kurulmuştu. 12 Mart 1986'dan sonra, 30 yılı aşkın sürede Activision Blizzard, Electronic Arts ve Take-Two Interactive’in ardından en çok satan firmalar arasında 4. sırada yer alıyor.

Böylesine köklü bir şirketin birçok oyunu bulunuyori ancak bunlardan bazıları var ki, gerçekten şirketle bütünleşmiş durumdalar. Assassin’s Creed serisi, Prince of Persia serisi, Far Cry serisi ve Tom Clancy’s oyunları... Ubisoft, muhakkak her oyuncuya dokunan eserler üretmiş bir şirket. Bugün de firmanın bünyesinden çıkan, en çok oyuncuya ulaşmış yapımlarını derliyoruz.

Ubisoft’un en popüler oyunları:

Just Dance serisi (120 milyon oyuncu) Assassin’s Creed serisi (95 milyon oyuncu) Watch_Dogs serisi (36 milyon oyuncu) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (35 milyon oyuncu) Tom Clancy’s Ghost Recon (30 milyon oyuncu – 10 milyonu Wildlands’ten) For Honor (21 milyon oyuncu) The Crew serisi (21 milyon oyuncu) Tom Clancy’s The Division (20 milyon oyuncu)

Tom Clancy’s The Division (20 milyon oyuncu):

Sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümü).

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümü). İşlemci: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6100 ya da daha iyisi

Intel Core i5-2400 | AMD FX-6100 ya da daha iyisi RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 2 GB VRAM (Eş değeri=NVIDIA GeForce GTX 760) | AMD Radeon HD 7770 2 GB VRAM ya da daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 560 2 GB VRAM (Eş değeri=NVIDIA GeForce GTX 760) | AMD Radeon HD 7770 2 GB VRAM ya da daha iyisi Depolama alanı: 40 GB

Tom Clancy’s The Divison, çok oyunculu temelli bir aksiyon oyunu. Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından dağıtımı üstlenen oyunda yakın gelecekte New York’ta çiçek hastalığı salgınının ardından hayatta kalmaya çalışan insanları oynuyoruz. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun PC, PS4 ve Xbox One platformlarının hepsinde mevcut durumda.

Oyun genellikle beğenilmişti ancak oyunun E3 videosundaki gibi grafiklere sahip olmaması ve bug ile dolu olması oyuncuları biraz itmişti. Küresel çapta 330 milyon dolar gibi bir kâr elde eden oyun, ilk haftada Ubisoft’un en hızlı açılış yapan oyunu olmayı başarmıştı ancak oyuncuların bahsettiğimiz bug ve grafik bozukluklarını keşfetmesiyle satışlar düşmüştü.

The Crew 1 ve 2 (21 milyon oyuncu)

Sistem gereksinimleri (The Crew 2):

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümü)

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümü) İşlemci: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6100 @ 3.3 GHz

Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6100 @ 3.3 GHz RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD HD 7870 Depolama alanı: 25 GB

The Crew, Ubisoft’un ilk yarış oyunu unvanına sahip. Tabii Driver’ı burada tam yarış oyunu olarak saymıyoruz. İlk The Crew oyununda sadece motosiklet ve araba kullanabiliyorken ikinci oyunda yarışabildiğimiz araçlar listesine deniz ve hava taşıtları da giriyor. Planörlerle ve hız tekneleriyle yarışabildiğiniz The Crew 2, bu oyuncu sayısının büyük bir bölümünü kapsıyor.

For Honor (21 milyon oyuncu)

Sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümü)

: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümü) İşlemci : Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955

: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 RAM : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460

: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 Depolama alanı: 40 GB

For Honor, Ubisoft’un çok oyunculu tabanlı üçüncü şahıs dövüş oyunu. Vikingler, Samuraylar veya Şövalyeler gibi güruhlardan birinden karakterinizi seçip çevrimiçi rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Oyun için Mortal Kombat’ın daha modern oynanışa sahip hali diyebiliriz.

Tom Clancy’s Ghost Recon (30 milyon oyuncu)

Sistem gereksinimleri (Wildlands):

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümü)

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit sürümü) İşlemci: Intel Core i5-2400S 3.3 GHz ya da AMD FX-4320 4.0 GHz

Intel Core i5-2400S 3.3 GHz ya da AMD FX-4320 4.0 GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750Ti/GTX 950 /GTX1050 ya da AMD HD7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM + Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)

NVIDIA GeForce GTX660/GTX750Ti/GTX 950 /GTX1050 ya da AMD HD7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM + Shader Model 5.0 ya da daha iyisi) Depolama alanı: 24 GB

Tom Clancy’nin Ghost Recon serisinin Wildlands oyunu, serinin en çok satan ve on çok oynanma sayısına sahip oyunu konumunda. Ubisoft Paris stüdyosu tarafından geliştirilen ve dağıtılan oyun, serinin 10. oyunu ve açık dünyaya erişebildiğiniz ilk Ghost Recon oyunu. Oyun PC, PS4 ve Xbox One platformlarının hepsinde mevcut.

Oyunda yine fütüristtik elementler mevcut. Bolivya’da geçen oyunda durdurulamaz hale gelen Santa Blanca Cartel’ini çökertmeye çalışıyorsunuz. Dilerseniz bunu arkadaşlarınızla, dilerseniz tek başınıza yapabiliyorsunuz.

Watch_Dogs 1 ve 2 (36 milyon oyuncu)

Sistem gereksinimleri (Watch_Dogs 2):

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit sürümü)

: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit sürümü) İşlemci : Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz, AMD FX 6120 @ 3.5 GHz

: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz, AMD FX 6120 @ 3.5 GHz RAM : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM ya da AMD Radeon HD 7870 Depolama alanı: 27 GB

İlk Watch_Dogs oyunu, 2014 yılında oyun dünyasının yeni nesli ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Oyun ilk çıktığında GTA 5 ile fazlasıyla karşılaştırılmıştı ve yine E3’teki grafiklerle alakası olmadığı için oyuncular tarafından büyük tepki almıştı. Ancak konsept ve hikaye olarak eşsiz bir konuma sahip olan Watch_Dogs, 2. oyunu piyasaya sürülecek kadar başarılı olmuştu.

İlk oyunda Aiden Pierce isimli bir hacker’ı oynuyoruz. Hikayede Aiden’ın yeğeni, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülüyor ve Aiden da bunun intikamını almak için Chicago’da hack’liyor da hack’liyor. İkinci Watch_Dogs oyununda ise Marcus Holloway karakteri ile San Fransisco’ya gidiyoruz ve orada hack’liyoruz.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (50 milyon oyuncu)

Sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 10 64 bit

Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3GHz ya da daha iyisi, AMD Phenom II X4 945 @ 3.0Ghz ya da daha iyisi

Intel Core i3 560 @ 3.3GHz ya da daha iyisi, AMD Phenom II X4 945 @ 3.0Ghz ya da daha iyisi RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5770, ya da DX11 cards 1GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5770, ya da DX11 cards 1GB VRAM Depolama alanı: 77 GB

Tom Clancy’nin Rainbow Six serisinin ilk 5’e 5 rekabet içeren oyunu olan Rainbow Six Siege, Ubisoft’un en çok oyuncuya sahip oyunlarından biri. 2015 yılında piyasaya sürülen oyunda çeşitli haritalarda değişik özelliklere sahip farklı ülkelerin Anti Terörist birimlerinin operatörlerinden birini seçip rakiplerinizi öldürerek ya da hedefi tamamlayarak kazanıyorsunuz.

Assassin’s Creed serisi (95 milyon oyuncu)

Sistem gereksinimleri (Assassin’s Creed Odyssey):

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit sürümü)

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit sürümü) İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz

AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 Depolama alanı: 46+ GB

Özellikle Ezio üçlemesi ile tüm oyuncuların kalbinde yer eden Assassin’s Creed serisi, ilk olarak 2007 yılında Prince of Persia’dan devşirme bir oyun olarak piyasaya sürülmüştü. Haçlı seferlerini konu alan ilk oyundan İtalyan Rönesansı’na geçiş yaptığımız Assassin’s Creed 2 ile birlikte hayatımıza Ezio Auditore karakteri girdi.

Ardından Ezio’yu Roma’da ve İstanbul’da gördük. Ezio üçlemesinin ardından Assassin’s Creed 3 ile Amerika’nın bağımsızlık savaşına Connor Kenway ile konuk oluyoruz. Buradan Assassin’s Creed 4: Black Flag ile Karayipler’e geçiş yapıp Connor’un dedesi Edward Kenway ile tanışıyoruz. Ardından 2014 yılında yeni nesil furyası ile birlikte Fransız devrimine Assassin’s Creed Unity ile birlikte giriş yapıyoruz.

Ardından Londra’da Viktorya devrini Frye ikizleri ile oynuyoruz. Assassin’s Creed serisinin son iki oyunu Origins ve Odyssey’de Ubisoft, Assassin’s Creed’in klasik çizgisel işleyişinden çıkıp oyuna RPG elementleri ekledi ve bu da birçok oyuncu tarafından hoş karşılanmadı. Ancak RPG severler tarafından bu iki oyun fazlasıyla tutulmuştu.

Just Dance (120 milyon oyuncu)

Sistem gereksinimleri (Just Dance 2017):

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1, Windows 8.1 ya da Windows 10 (64bit sürümü)

: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ya da Windows 10 (64bit sürümü) İşlemci : Intel i5 750 @ 3.3 GHz ya da AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz

: Intel i5 750 @ 3.3 GHz ya da AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz RAM : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX460 ya da AMD Radeon HD5850(1024MB VRAM)

İlk oyunu 17 Kasım 2009 tarihinde piyasaya sürülen Just Dance serisi, özellikle konsol kullanıcılarının neredeyse hepsinin aşina olduğu bir oyun. Ubisoft Milano ve Ubisoft Paris tarafından geliştirilen oyunda amacınız, ekranda çeşitli şarkılarla dans eden karakterlere aynı hareketleri yapıp en yüksek puanı almak.

