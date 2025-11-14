Ubisoft Oyunlarında Black Friday İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler Var!

İndirim ayı olan Kasım ayındayız ve oyun sektörü de bu indirimlerden nasibini alıyor. Bugün de Ubisoft Connect'te Black Friday indirimleri başlamış durumda.

Steam ve Epic Games'in yanı sıra Ubisoft'un kendi platformu Ubisoft Connect'te de ara ara indirim dönemleri oluyor. Bugün de Kasım ayına özel Black Friday indirimleri Ubisoft Connect'te başlamış durumda.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada hâlâ TL ile oyun satan platformların değeri oldukça ayrı. Ubisoft Connect de bunlardan biri ve bu sebeple Black Friday kapsamında birçok büyük oyun uygun fiyatlara düşmüş durumda.

Ubisoft Black Friday indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40) Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 299,80 TL (-%80) Star Wars Outlaws 1.749 TL 524,70 TL (-%70) Riders Republic 999 TL 99,90 TL (-%90) Tom Clancy's The Division 2 749 TL 187,25 TL (-%75) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 1.499 TL 149,90 TL (-%90) Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 374,70 TL (-%70) The Rogue Prince of Persia 869 TL 651,75 TL (-%25) Skull and Bones 869 TL 173,80 TL (-%80) Prince of Persia The Lost Crown 869 TL 347,60 TL (-%60) Avatar: Frontiers of Pandora 869 TL 782,10 TL (-%10) The Crew Motorfest 1.749 TL 349,80 TL (-%80) Tom Clancy's Rainbow Six Extraction 999 TL 249,75 TL (-%75) Far Cry 6 1.499 TL 299,80 TL (-%80) Watch Dogs Legion 1.499 TL 149,90 TL (-%90)

Ekstra %20 indirim de mevcut

Sepetinizde ekstra olarak HOLIDAY20 kodunu kullanarak ekstra %20 indirim daha kullanabilirsiniz.

Ayrıca Ubisoft Black Friday indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.