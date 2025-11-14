Ubisoft Oyunlarında Black Friday İndirimleri Başladı: %75'e Varan İndirimler Var!

Steam ve Epic Games'in yanı sıra Ubisoft'un kendi platformu Ubisoft Connect'te de ara ara indirim dönemleri oluyor. Bugün de Kasım ayına özel Black Friday indirimleri Ubisoft Connect'te başlamış durumda.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada hâlâ TL ile oyun satan platformların değeri oldukça ayrı. Ubisoft Connect de bunlardan biri ve bu sebeple Black Friday kapsamında birçok büyük oyun uygun fiyatlara düşmüş durumda.
Ubisoft Black Friday indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|1.049,40 TL (-%40)
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|299,80 TL (-%80)
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|524,70 TL (-%70)
|Riders Republic
|999 TL
|99,90 TL (-%90)
|Tom Clancy's The Division 2
|749 TL
|187,25 TL (-%75)
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|1.499 TL
|149,90 TL (-%90)
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|374,70 TL (-%70)
|The Rogue Prince of Persia
|869 TL
|651,75 TL (-%25)
|Skull and Bones
|869 TL
|173,80 TL (-%80)
|Prince of Persia The Lost Crown
|869 TL
|347,60 TL (-%60)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|869 TL
|782,10 TL (-%10)
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|349,80 TL (-%80)
|Tom Clancy's Rainbow Six Extraction
|999 TL
|249,75 TL (-%75)
|Far Cry 6
|1.499 TL
|299,80 TL (-%80)
|Watch Dogs Legion
|1.499 TL
|149,90 TL (-%90)
Ekstra %20 indirim de mevcut
Sepetinizde ekstra olarak HOLIDAY20 kodunu kullanarak ekstra %20 indirim daha kullanabilirsiniz.
Ayrıca Ubisoft Black Friday indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.