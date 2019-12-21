Ubisoft, Duyurulmamış Üç Yıllık Bir Projeyi İptal Etti

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Watch Dogs serisinin iki oyununda da görev yapan grafik programcısı, yeni bir bilgi paylaştı. Louis de Carufel, üç yıldır üzerinde çalıştığı bir projenin iptal edildiğini belirtti.

Oyun sektöründe birçok oyun geliştirilme aşamasına giriyor, duyuruluyor ve sonrasında piyasaya sürülüyor ya da geliştirme aşamasındaki olumsuzluklar ve beklentilerin karşılanmaması nedeniyle iptal ediliyor. Böyle karmaşık bir sistemde bazı projeler de resmi olarak duyurulmadan önce iptal edilebiliyor. Bu tarz durumlardan birinin son zamanlarda Ubisoft Montreal stüdyolarında yaşandığı ortaya çıktı.

Ubisoft Montreal stüdyolarında çalışan grafik programcısı, üç yıldır geliştirme aşamasında olan bir oyunun iptal edildiğini belirtti. Louis de Carufel, Ubisoft Montreal stüdyolarının geliştirdiği Watch Dogs 1 ve 2 oyunlarında görev yapan bir grafik programcısı, dolayısıyla uzun sayılabilecek bir süredir Ubisoft Montreal stüdyolarında çalışıyor. Louis, Twitter üzerinde yaptığı bir paylaşımda üç yıldır üzerinde çalıştıkları oyunun iptal edildiğini öğrendiğini açıkladı.

Hiçbir çalışan işten çıkarılmadı

Louis, “3 yıldır üzerinde çalıştığım bir projenin iptal edildiğini daha yeni öğrendim. Bu biraz sert bir darbe oldu çünkü bütün bu insanlarla yaklaşık 7 yıldır beraber çalışıyorum ve bu süre zarfında Watch Dogs ve Watch Dogs 2’yi birlikte geliştirip piyasaya sürmüştük” açıklamalarında bulundu. Louis’in söylediklerine göre iptal edilen oyun gizem/aksiyon türündeki bir oyundu ve bu oyun için 200’den fazla çalışanı barındıran bir ekip çalışıyordu.

Louis de Carufel, bu süre zarfında oyun üzerinde çalışan hiç kimsenin işten çıkarılmadığını ve bu çalışanların şu anda aktif olan 15 diğer projeye dağıldığını açıkladı. Ubisoft Montreal bu dağılımı kafasına göre yapmadı, bunun yerine çalışanlar hangi proje üzerinde çalışmaya devam etmek istediklerini belirterek o projede çalışmaya başladılar.

Duyurulmayan ve henüz duyurulmayı başaramadan iptal edilen oyun hakkında çok bir bilgi yok ancak oyunun Destiny benzeri bir oyun olduğu söylendi. Oyun hakkında pek bir bilgi olmasa da oyunun neden iptal edildiği konusunda çeşitli fikitrler var. Ghost Recon Breakpoint oyununda yaşanan hayal kırıklığından sonra Ubisoft, üzerinde çalıştığı birçok projede geri adım attı. Bunlardan biri de henüz ismi dahil hiçbir şey bilinmeyen ve üç yıldır üzerinde çalışılan ‘Destiny benzeri’ bu oyun oldu.