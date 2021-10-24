Bir Uçak, Dışkı Deposunu Bir Adamın Üzerine Boşalttı

İngiltere’de bahçesinde güneşin keyfini süren bir adam, bir uçaktan bırakılan atıklar nedeniyle saniyeler içinde dışkıya bulandı. Bahçesi ve bahçe mobilyaları mahvolan şahsın başına gelen olay, aylar sonra bir yerel kurul toplantısında gün yüzüne çıkarıldı.

Geçtiğimiz yaz İngiltere’de bir adamın başına ancak çizgi filmlerde rastlanacak bir olay geldi. Bahçesinde sakin sakin oturan bir adam, birden bire kendisini ve bahçesini gökten gelen dışkı kütlesiyle kaplanmış buldu.

Bölgenin yerel kurul toplantısında olaydan bahseden bir kurul üyesi, bir uçağın talihsiz adamın bahçesine tuvalet deposunu boşalttığını anlattı. Üyenin anlattığına göre bu adamın bahçesi, donmuş tuvalet atığı yağmuruna tutuldu ve adam da bu atıklardan nasibini aldı. Şahıs, maddi zararın yeterli olmamasından dolayı herhangi bir sigorta ödemesi alamadı.

Arızalardan kaynaklanıyor:

İngiltere’nin Windsor adlı bölgesinde yaşayan adamın güneşin tadını çıkarırken başına gelen olaydan geçtiğimiz günlerde, bir yerel kurul toplantısında bahsedildi. Ancak olay temmuzda yaşandı. Bu ay yapılan toplantıda konuşan kurul üyesi Karen Davies, adamın yerine konuşurken “Bütün bahçesi berbat bir şekilde pisliğe bulandı. Bu sırada bahçedeydi ve gerçekten korkunç bir tecrübeydi. Bahçe, tenteler ve kendisi; her şey dışkıya bulanmıştı. Kesinlikle korkunçtu.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaya devam eden Davies, bu durum daha önce de birkaç kez görülse de çok nadir olduğunu belirtti. Uçakların her yıl birkaç kere uçuş rotasındayken atık deposunu boşalttığı oluyor. Bunlar da genelde depodaki vakum mekanizmasında yaşanan arızalardan kaynaklanıyor. Ancak bu genelde böyle isabetli bir şekilde insanların yaşam alanlarına denk gelmiyor. Yani söz konusu adam, tarihte üzerine uçak deposundan dışkı düşen oldukça sınırlı sayıda insanlardan biri.