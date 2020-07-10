Steve Jones, emekliye ayrılan bir The 1967 Vicker VC10 model uçağın motorunu alarak kullanışlı bir karavana dönüştürdü. Jones'un bir sonraki hedefi ise Boeing 747 motorunu çift katlı bir karavana dönüştürmek.

Steve Jones isimli bir adam, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne yaklaşık 45 yıl hizmet verdikten sonra 2012 yılında emekliye ayrılan bir The 19667 Vicker VC10’un motorunu, son derece şık ve benzersiz bir karavana dönüştürdü.

Daha önce de pek çok karavan tasarladığını belirten Jones, The 19667 Vicker VC10 motorunun ise en benzersiz karavanı olduğunu belirtiyor. Her zaman tuhaf tasarımlar üzerinde çalıştığını belirten Jones, insanların ‘wow!’ diyecekleri bir şey yapmak istediğini ve son karavanı ile bunu başardığını belirtti.

Steve Jones, söz konusu karavan üzerinde yaklaşık 1000 saat çalıştığını belirtiyor ki bu da yaklaşık 6 yıla denk geliyor. Karavanı oluşturmak epey uzun bir süre asla da Jones’a maliyeti yalnızca 4.000 dolar olmuş. Karavan için 31 bin dolara kadar teklif geldiğini belirten Jones, buna karşın karavanı para için yapmadığından teklifi reddetiğini söylüyor.

Daha da önemlisi Steve Jones, tuhaf projelerinin Vicker karavan ile sınırlı olmadığını belirtiyor. Bir Boeing 747’nin devasa motorunun içine çift katlı bir karavan tasarlamayı planladığını belirten Jones, söz konusu projenin de yaklaşık 6 yıl süreceğini dile getirdi.

Uçak motorundan oluşturulan karavanın fotoğrafları