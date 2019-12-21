Diğer yolculuk yöntemlerine göre daha güvenli olduğu bilinen uçak yolculuklarının düşük ihtimalle gerçekleşen kazalarının en çok hangi evrelerde meydana geldiği, bir araştırma sonucunda ortaya kondu.

Uçak yolculukları, bu konuda anksiyete sahibi olan insanlar hariç insanların en çok tecih ettiği, en konforlu ve en güvenli seyahat yöntemi olarak görülmekte. Uçak yolculuklarının diğer yolculuk metodlarına göre daha kısa sürmesi ve kaza oranlarının düşük olması insanların seyahat ederken bu yolu seçmesindeki temel neden.

En güvenli seyahat yöntemi olmasının yanında, her seyahat yönteminde olduğu gibi uçak seyahatinde de kaza yapılma şansı var. Bu kazaların gerçekleşme ihtimallerinin arttığı bazı evreler, yakın zamanda yapılan bir araştırma sonucunda ortaya kondu.

Boeing araştırmasına göre uçakların kalkış ve iniş evreleri, uçak seyahati sırasındaki diğer evrelerden istatistik olarak daha tehlikeli. Çünkü bu iki evrede pilotların ortaya çıkan bir sorunu düzeltmek için sahip oldukları zaman çok daha az. Ama çok düşük ihtimalle bir kaza olduğu takdirde yolcuların hayatta kalma olasılığı %95 ve bu durum uçakların güvenliliğinden eksiltmiyor.

Araştırmaya göre ölümcül kazaların %49'u son alçalma ve iniş evrelerinde meydana gelirken %14'ü kalkış ve ilk yükseliş evrelerinde gerçekleşiyor. Kazaların en çok meydana geldiği evreler olmasının yanında bu evreler, aynı zamanda tüm yolculuktaki ortalama 8 evrenin en kısa sürenleri. Ölümcül kazaların %49'unun meydana geldiği son alçalma ve iniş evreleri yolculuğun sadece %4'ünü kapsarken kazaların %14'ünün meydana geldiği kalkış ve yükseliş, yolculuğun sadece %2'sini kapsıyor. Peki bu kadar kısa süren bu evreleri bu kadar kritik kılan şey ne?

Hata düzeltme süresi tanımıyor

Uçak 36000 feet yükseklikte süzülürken pilot, rahatça rota düzeltmesi yapma şansına sahip. Bütün motorlar çalışmayı durdursa bile uçak doğrudan yere çakılmaz, pilotun kontrolü ile havada süzülmeye devam eder. Bu durumda düşen rakım dolayısı ile pilotun uçağı indirecek bir yer bulmak için yaklaşık 8 dakikası olur. Kalkışta durum böyle değil. Kalkış sırasında motorlarda sorun çıkması durumunda pilotun kalkışı tamamlamak ya da uçağı tekrar piste yerleştirmek arasında seçim yapmak için neredeyse hiç zamanı yoktur.

Alçalma ve iniş evrelerinde de süre faktörü neredeyse aynıdır. Ancak piste inmek için yavaşlamış bir uçak için rüzgar, kalkış ve yükseliş evrelerinde sahip olduğundan çok daha büyük bir role sahiptir. Uçak bu evrede rüzgar tarafından kolayca etkilenebilir ve ters giden bir durumda pilotun iniş için doğru rotayı sağlaması için çok kısıtlı bir süre vardır.

Bütün bunlara rağmen uçak yolculuğu, hala en güvenli yolculuk şeklidir. Sonraki uçuşunuzda düşük olasılıkla gerçekleşen bu kazalar gerçekleşse bile %95.7'lik bir oranla hayatta kalma şansınız var.