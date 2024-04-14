Muhtemelen birçoğumuz filmlerde, dizilerde veya gerçek hayatta pilot koltuklarının koyun postu kaplı olduğunu görmüşüzdür. Peki ama spesifik bir nedeni var mı?

Eğer havacılıkla biraz da olsa ilgiliyseniz bu durumun sebebini siz de merak etmişsinizdir.

Özellikle Kurban Bayramı'nda THY'ye gönderilen koyun postlarının, pilot koltuklarında oldukça önemli bir yeri var. Gelin, bu sırrı hemen açıklayalım.

Gerçek koyun postu kılıfının ana işlevi; pilotları yazın serin, kışın sıcak tutmaktır.

Kokpitteki sıcaklık ne olursa olsun, koyun postu kılıfları neredeyse aynı sıcaklıkta kalır ve pilotu kuru tutar. Ayrıca hipoalerjeniktir, hassas cildi tahriş etmez ve alerjiye neden olmaz.

Koyun postu uçak koltukları için mükemmel bir koltuk kılıfıdır çünkü uçak sertifikasyon prosedürlerinin gerektirdiği gibi tamamen aleve dayanıklıdır ve oldukça zor yanar.

Koyun postunun yangına dayanıklılığı yüksek nitrojen ve su içeriğinden gelir. Yani yanmak için çevredeki ortamda daha yüksek oksijen seviyelerine ihtiyaç duyar.

Koyun derisi örtüler yandığında, hem erimezler hem damlamazlar hem de cilde yapışmazlar.

Koyun postunun son ama en önemli avantajı, çok zor aşınması ve uzun ömürlü olmasıdır. Koyun postu ayrıca sıvılara, yırtılmalara ve takılmalara karşı dayanıklıdır.

Ayrıca koyun derisi kaplı koltuklar, sadece kokpitte bulunmaz. İnsanlar; bu orijinal malzemeyi, arabalarını ve hatta motosiklet koltuklarını kaplamak için de kullanırlar.

Artık bu sırrı da aydınlattığımıza göre merak ettiğiniz diğer konuları yorumlarda bize sorabilirsiniz!

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