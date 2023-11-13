Samson Sky adlı şirketin Switchblade adını verdiği ve "uçan spor otomobil" olarak tanımladığı aracı, ilk test uçuşunu tamamlarken trafiğe de motosiklet olarak kaydedildi.

Jetgiller çizgi filminde gördüğümüz uçan otomobillerin gerçeğe dönüşmesi çok da uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Samson Sky'ın trafiğe çıkma izni alan uçan otomobili Switchblade, Washington'da yer alan Grant Country Uluslararası Havalimanı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Boeing ve diğer havacılık firmalarının da testler yaptığı havaalanında, Switchblade yerden 160 metre kadar yükselmeyi başardı. Tek kişilik araç, başarılı şekilde iniş gerçekleştirmeden önce 6 dakika boyunca havada kalmayı başardı.

Fiyatı 170 bin dolar olacak

Samson Sky'ın CEO'su Sam Bousfield yaptığı açıklamada, bu gelişmenin firmanın gördüğü büyük ilgi ve talebi karşılamak üzere binlerce araç üretme yoluna sevk ettiğini söyledi. Aracın testlerini gerçekleştiren pilot Robert Moehle ise aracın kontrolünün harika olduğunu belirtti.

Uçan araçlar şu an için deneysel seviyede ve bir araç aldığınızda, aracın neredeyse yarısını kendinizin takması gerekiyor. Samson Sky ise İnşa Destek Merkezleri ile bu süreçte kullanıcılarına yardımcı olacak ve inşa sürecinin başarılı şekilde tamamlanmasına destek verecek.

Switchblade, FAA tarafından bir yıl önce uçuş izni almıştı. Projenin başlangıcı ise 14 yıl öncesine kadar gidiyor. Bu ilginç araç teknik olarak uçabilen bir üç tekerlekli motosiklet olarak göze çarpıyor. Tek bir düğmeye basıldığında üç tekerlekli motosiklet, üç dakikadan kısa bir sürede uçuş moduna geçiyor. Aracın havadaki hızı 305 kilometreye çıkabilirken menzili ise 800 kilometreden biraz daha uzun. Şu anda araç için 2300 sipariş bulunuyor. Araç 170 bin dolardan satılıyor.