Üçe Katlanan Samsung Telefon Bu Hafta Tanıtılabilir (Ama Hemen Heyecanlanmayın)

Samsung'un 3'e katlanan telefonunu bu hafta tanıtacağı iddia edildi. Ancak cihazın yalnızca birkaç ülkede sunulması bekleniyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleriyle katlanabilir telefon sektöründe lider şirketlerden biriydi. Bir süredir de tıpkı Huawei gibi üçe katlanan bir Samsung telefonun gelmesi bekleniyordu. Beklentiler, geçen hafta tanıtılan XR gözlük Galaxy XR ile birlikte tanıtılacağı yönündeydi ancak bu gerçekleşmedi.

Şimdi ise 3’e katlanan Samsung telefonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Kore’de bulunan sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre teknoloji devi, bu hafta içinde 3’e katlanan telefonu tanıtmayı düşünüyor.

Telefonun yalnızca Asya’daki belli pazarlara özel olacağı iddia ediliyor

İddialara göre Samsung’un 3’e katlanan telefonu, Güney Kore’de bu hafta gerçekleştirilecek bir iş etkinliğinde resmen tanıtılacak. Asya-Pasifik Ekonomi Birliği (APEC) CEO zirvesinde olacağı ifade edilmiş. Bu etkinliğin 28-31 Ekim tarihleri arasında düzenleneceğini belirtelim. Yani bu haftanın kalanında herhangi bir gün gelebilir.

Öte yandan bu telefonu bekleyenleri üzecek bir iddia daha var. Güvenilir bir kaynak olan Evan Blass’ın söylediğine göre Samsung, 3’e katlanan telefonlarını yalnızca belli Asya ülkeleri için çıkaracak. Bunlar arasında** Kore, Çin, Singapur, Tayvan** gibi ülkeler var. Bir ihtimal Birleşik Arap Emirlikleri’ne de gelebilirmiş. Eğer iddia doğruysa Türkiye’de cihazı göremeyeceğiz. Üstelik ABD ve Avrupa gibi diğer büyük pazarlarda da piyasaya sürmeyecek.

İddianın doğru olup olmadığı belli değil ancak yaşananlar, ihtimali güçlendiriyor. Birçok rapor, şirketin pilot uygulama olarak yalnızca 50 bin adet 3’e katlanan telefon üreteceğini söylemişti. Ayrıca şimdiye kadar sunduğu tüm modellerden daha pahalı olacağı da ifade ediliyordu. 2780 dolara çıkan bir fiyat beklentisi var. Tüm bunlar nedeniyle az sayıda pazarda çıkan bir cihaz olabilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

3 Yıl Önce Tanıtılan Çok Sevilen Bir Samsung Galaxy Telefona Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi 3 Yıl Önce Tanıtılan Çok Sevilen Bir Samsung Galaxy Telefona Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi
