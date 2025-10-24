Tümü Webekno
3 Yıl Önce Tanıtılan Çok Sevilen Bir Samsung Galaxy Telefona Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi

Samsung, One UI 8 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, şimdi de 2022'de piyasaya sürülen sevilen bir modeline bu güncellemeyi sunmaya başladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemesi **One UI 8’**i telefonlarına getiriyordu. Şimdiye kadar ülkemizde satılanlar da dahil çok sayıda amiral gemisi ve orta segmentteki Galaxy telefonun yeni güncellemeyi aldığını görmüştük.

Bugün ise bu telefonların arasına bir yenisi daha eklendi. Samsung, 2022 yılında tanıttığı, Türkiye’de de satışa çıkan o zamanların uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S21 FE’ye One UI 8’in kararlı sürümünü sunmaya başladı.

Türkiye’ye gelişi biraz zaman alabilir

S21 FE için sunulan One UI 8 güncellemesinin 2 GB’tan daha fazla depolama alanı gerektirdiğini belirtmek gerek. Güncelleme şimdilik bazı ülkelere geldi. Kademeli olarak dağıtımı devam edeceği için Türkiye dahil diğer ülkelerdeki Galaxy S21 FE telefonlara gelişi biraz zaman alabilir.

Samsung’un One UI 8 dağıtımı hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar S serisi telefonlardan A ve M serisi cihazlara kadar birçok telefon için güncellemenin sunulduğunu görmüştük. Güncelleme sunulan kullanıcılar, direkt Ayarlar üzerinden yazılım güncellemeleri bölümüne girip yeni sürüme geçiş yapabilirler.

