Yakında Ücretli Android Oyunlarını Bedavaya Deneyebileceksiniz!

Google, Play Store'da "Satın Almadan Önce Dene" isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, ücretli Premium oyunları önden deneme imkânı sunacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google tarafından Android cihazlarda sunulan Play Store, kullanıcılar tarafından erişilebilen milyonlarca oyuna ev sahipliği yapıyor. Tabii ki hepimizin de bildiği gibi bu oyunlardan bazıları ücretsiz bir şekilde bazıları ise ücretli bir şekilde sunuluyorlar. Tek bir ücret ödeyerek yüksek kalitede çok fazla oyuna ulaşabiliyorsunuz.

Ancak insanlar bir oyunu satın almadan önce onun nasıl bir deneyim sunacağını bilmeyebiliyor. Bu yüzden de aldıklarına pişman olabiliyorlar. İşte Google’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik tam olarak bu konuda. Ortaya çıkan bilgilere göre yakında oyunları deneme imkânına sahip olabiliriz.

Play Store’a “Satın Almadan Önce Dene” özelliği geliyor

pla

Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre Google, premium oyunlar için “Satın Almadan Önce Dene” ismini verdiği bir özellik üzerinde çalışıyor. İsminden de anlayabileceğiniz üzere bu özellik, bir demo görevi görecek ve bir oyunu kısa süreliğine denemenize imkân tanıyacak. Böylece satın almanın mantıklı olup olmadığına karar verebileceksiniz.

Şu anda Play Store’da ücretli abonelikler için denemeler oluyordu. Ancak tek satın alım gereken premium oyunlarda böyle bir şey yoktu. Sadece ayrı olarak demolar olabiliyordu. Onlarda ise kullanıcı oyunu satın almak istediğinde sıfırdan başlaması gerekiyordu ya da ayrı bir uygulama olarak sunulduğu için hakkındaki genel yorumları göremiyordu.

Bu yüzden de üzerinde çalışılan yeni özelliğin sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Direkt PC, konsol oyunlarından bildiğiniz demolar gibi çalışacak ve ayrı bir uygulama görevi görmeyecek. Satın aldığınızda ilerlemelerinizin kaydedildiğini ve kaldığınız yerden devam edebileceğinizi göreceksiniz. Özellik hakkında resmî bir duyuru yok. Sadece Play Store kodlarında keşfedilmiş. Ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz.

