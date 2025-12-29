Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

1 Milyardan Fazla Android Cihazın Hacker'lara Karşı Savunmasız Olduğu Tespit Edildi!

Yapılan bir araştırma, 1 milyardan fazla Android telefonun güvenlik risklerine karşı savunmasız olduğunu ortaya koydu. Bunun temel nedeni, söz konusu telefonların artık güncellenmeyen sürümleri kullanıyor olmasıydı. İşte detaylar...

1 Milyardan Fazla Android Cihazın Hacker'lara Karşı Savunmasız Olduğu Tespit Edildi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Popüler pazar araştırma şirketi StatCounter, Android kullanıcılarına yönelik çok çarpıcı veriler yayımladı. Küresel çapta tüm kullanıcıları kapsayan bu araştırmaya göre Android telefon sahiplerinin yüzde 30'u, artık güvenlik güncellemesi desteği bile olmayan Android 13 veya daha eski sürümleri kullanıyor.

Yapılan araştırmaya göre bu oran, 1 milyardan fazla Android telefonun güvenlik risklerine karşı savunmasız olduğu anlamına geliyor. Üstelik siber güvenlik firması Zimperium'a göre küresel çapta mobil cihazlarında yüzde 50'den fazlasında eski sürüm işletim sistemi kullanılıyor ve bunların çok ciddi bir bölümüne virüs bulaşmış durumda.

Bu istatistikler neden çok önemli?

Başlıksız-1

En az 1 milyar Android telefonun güvenlik güncellemesi almıyor olması, tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir sorun. Bunu şöyle düşünün; bilgisayar korsanları, Android'in eski sürümlerindeki güvenlik açıklarını kullanarak 1 milyar kişinin cihazına sızabilir. Bu kullanıcıların banka hesaplarının ele geçirilmesi durumunda yaşanacak vurgunun büyüklüğünü düşünün...

Peki ya iOS tarafında durum nasıl?

Başlıksız-1

StatCounter tarafından yapılan çalışmaya göre aktif olarak kullanılan iPhone'ların yüzde 90 gibi önemli bir bölümü, hâlihazırda güvenlik güncellemesi alıyor. Bu da iPhone tarafındaki risk grubunun yüzde 10 civarında olduğunu gözler önüne seriyor. Apple'ın kapalı kaynak kodu sistemini benimsemesi ve kendinden başka kimsenin iOS sürümü üretemiyor olmasının önemini burada bir kez daha görmüş oluyoruz.

2025 Yılına Damga Vuran En İyi Akıllı Telefon Modelleri! 2025 Yılına Damga Vuran En İyi Akıllı Telefon Modelleri!
2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar 2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar
Apple Akıllı Telefon Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim